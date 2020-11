Die Bundesregierung will- darunter Anzeigenblätter - mitfördern. Sie ist nicht die einzige, die auf Zeitungen setzt. Die, haben Ingo Dachwitz und Alexander Fanta in einer Studie für die Otto-Brenner-Stiftung herausgefunden (unsere Resümees ), gibt ihre Millionen ebenfalls am liebsten den großen bekannten Medienmarken, die übrigens allesamt so gut wie gar nicht. Hinzukommen Werbeanzeigen in den Zeitungen, die heute häufig einenhaben. Wer wirbt heute noch mitin den Tageszeitungen? Genau, die Bundesregierung. Google. Facebook. Amazon. Und die öffentlich-rechtlichen Sender. Also jene Kräfte, die sich von den Zeitungen einen lieben Burgfrieden wünschen.Die Zeitungen, legt Sebastian Esser von denund Steady in einem höchst lesenswerten Essay für diedar bewegen sich ja schon seit Jahren auf arg. Aber es ist ein seltsamer Kontrast: Ihre Lobbymacht auf die Politik scheint sich umgekehrt proportional zu ihrem schrumpfenden Einfluss aufs Publikum auszudehnen.In denmacht die Politik, die vor der, aber auchundimmer noch eine Heidenangst hat (ist ja auch gut so) den Zeitungen gern Geschenke. Erinnern wir uns: Im Jahr 2012 hat die Regierung ganz kurz vor Ende der Legislaturperiode diefür Presseverleger durchgepaukt. Als dieses Gesetz dann auf nationaler Ebene floppte, unterstützten Politiker bis hin zu den Grünen die Presseverleger tatkräftig beim Transfer dieser Idee auf die: Nun werden die Verleger die Einnahmen aus den Leistungsschutzrechten also bekommen.Schön für die Verleger, dass jetzt also auch noch 220 Millionen Euro Subventionen zugeschossen werden. Glaubt man den Verlegern, wären 400 Millionen Euro eigentlich besser (unser Resümee ). Aber bitte nur für die Zustellung der. Subventionen für die Presse: Das ist wirklich ein Bruch in der deutschen Mediengeschichte.Diese 220 Millionen Euro sind aber auch eine, wie Esser in derdarlegt. Wodurch ist eine Subvention anim Feld der Öffentlichkeit überhaupt zu rechtfertigen?, Chef des Zeitungsverlegerverbandes würde wahrscheinlich antworten, dass er ja nicht nur Zeitungen, sondern auch "" repräsentiert. Schließlich hat sich sein Verband letztes Jahr frech in "und Zeitungsverleger" umbenannt!Wer ist denn in diesem Laden ein "Digitalpublisher"? Es gibt in Deutschland so gut wie kein größeres Online-Medium, das von sich behaupten kann, "online only" zu sein und das nicht am Tropf einer wesentlich größeren Maschinerie aus Print oder TV hängt.. Und so weiter.Den, die, die, - alle im Vergleich zu den Zeitungen und den öffentlich-rechtlichen Medienim Meer der heutigen Öffentlichkeit - repräsentiert der BDZV jedenfalls nicht und könnte sie auch schonniemals repräsentieren. Es gibt nun Bestrebungen bei diesenOnline-Publishern, selbst einen Verband zu gründen. Politiker brauchen ja Ansprechpartner!Ich selbst bin mir überhaupt nicht sicher, ob derGeld vom Staat oder auch von Google nehmen sollte. Da käme es schon sehr auf die Modalitäten an. Aber wie Sebastian Esser in derfeststellt: Wir stehen trotz allem mit unseren überaus heiklen Geschäftsmodellenzu Zeitungen und zu den öffentlich-rechtlichen Sendern, die ebenfalls im Netz expandieren. Es geht um Aufmerksamkeit, teilweise um Werbeeinnahmen und natürlich um die Frage, wie das Publikum in digitalen Zeiten auf anspruchsvolle Weise informiert werden kann. Eine, um die Zeitungen im Wahlkampf bei Laune zu halten, wäre ein Skandal. Also lieber gar keine.Eine Frage bleibt in digitalen Zeiten nach wie vor ungeklärt: Wie soll das Geschäftsmodell für eine Information aussehen, die den Kriterien einergerecht wird? Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist das Geschäftsmodell - Gebühren - geklärt. Sie müssen sich nur noch darum kümmern, vom Publikum unter sechzig Jahren wahrgenommen zu werden. Privat finanzierte Medien lavieren zwischen verschiedenen Modellen -, Finanzierung durch das- von denen keines ganz überzeugend und für alle Medien zu funktionieren scheint. Wir brauchen also so etwas wie Generalstände über die Frage, wiezu organisieren wäre - und zwar möglichst solche, die nicht gleich von den üblichen Verdächtigen dominiert werden.