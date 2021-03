Man kann es nicht anders sagen:undaus der postkolonialen Ecke der modischen Linken werden nicht müde sich zu wiederholen (mehr hier und hier ). Auch in einem gemeinsamen Text in dertun sie wieder so, als sei es eine, an der Singularität des Holocaust festzuhalten, und als verböten ihre Diskursgegner Holocaustvergleiche. Wie immer klingen ihre Argumente weich wie Watte: "Wirdie singulären Elemente des Holocausts, allerdings glauben wir nicht, dass sie vergleichende Ansätze zur Geschichte und Erinnerung des Holocausts allgemein verhindern. Im Gegenteil: Vergleichende Perspektiven, die Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten, bieten die besten Voraussetzungen dafür, zu verstehen, was am Holocaust singulär war. Und sie bieten somit die besten Chancen zur Prävention von Genoziden." Perlentaucher Thierry Chervel analysierte diese Diskursstrategie - "der Holocaust war sowohl singulär als auch nicht" - neulich als den Relativismus des "".Im übrigen Teil ihres Artikels versuchen die beiden Autoren dann den Holocaust wie gehabt in eineneinzubetten. Die eigentliche Antwort darauf gibt ebenfalls in derder im Aufmacher des Feuilletons mahnt, den Rassismus - wahrlich ein großes Übel - nicht alszu beschwören. Denn es gibt eine Menge Ereignisse, so Gauck, die sich nicht in dieses Schema einordnen lassen. "Am nachhaltigsten wurde das Jahrhundert von den zwei Weltkriegen und dengeprägt, für die die Namen vonundstehen. Ich denke an viele, viele Millionen, die ihr Leben als Soldaten oder Zivilisten im Krieg verloren, an viele Millionen, die umgebracht wurden, weil sie der falschen 'Rasse' oder der falschen Ethnie oder Religion angehörten, die ins Gefängnis oder ins Lager kamen, wenn sie die falsche Meinung vertraten, die ermordet oder ausgehungert wurden, wenn sie der falschen Klasse angehörten, und die vertrieben wurden, weil sie für die Verbrechen ihrer Führer büßen sollten.haben in Gulags, Konzentrationslagern und in verbrecherischen Kriegen ihr Leben gelassen - in Europa und der Sowjetunion fast alles."Die Öffentlichkeit sollte nicht einfach die Behauptung nachbeten, die "Jerusalem Declaration on Antisemitism" (unsere Resümees ) sei von führenden Holocaustforschern verfasst worden, meint Matthias Küntzel im: "Abgesehen vonhat kein einziger der renommierten Holocaustforscher die Erklärung unterschrieben - weder, noch, wedernoch, wedernoch. Von diversen Instituten, die den Antisemitismus weltweit untersuchen, sind nur zwei - das Berliner Zentrum und das Birbeck-Institut aus London - vertreten. Es ist weniger der spezifische Sachverstand, der die diversen Unterzeichner dieser Erklärung zusammenbringt, als vielmehr der politische Wille, den Israelhass vom Stigma des Antisemitismus zu befreien."Außerdem: Klaus Walter untersucht in der taz die "neue, wie sie ihm - etwa bei Wolfgang Thierse - aus der Polemik gegenentgegenschlägt.