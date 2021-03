Unerhört: Radiosignale suchen eine Kleinstadt heim. Andres Pattersons "The Vast of Night" (Amazon)

Maria Lassnigs Film "Alice" (Maria Lassnig Stiftung)

Debütfilm "The Vast of Night" ist eigentlich schon eine ganze Weile aufzu sehen. Doch dieser kleine, aber feine Science-Fiction-Horror-Film lief zumindest hierzulande noch derart unter dem Radar, dass-Kritikerin Juliane Liebert ihn uns allerwärmstens ans Herz legt. Es geht um ein, das in den fünfziger Jahren eine Kleinstadt in New Mexico heimsucht. Aber: "Nach etwa einem Drittel Laufzeit. Fay zündet sich in der Tür eine Zigarette an und startet damit eine Plansequenz. Dicht am Boden fährt die Kamera das menschenleere Cayuga ab, es geht über bleiche Straßen, dunkle Wiesen, dazu orchestrale Filmmusik:, es klappert, zirpt; Innehalten in der Sporthalle, wo die Kleinstadt zum Basketballmatch versammelt ist, Flucht durchs Fenster, Ankunft Radiostation, Zoom auf klingelndes Telefon. Schnitt. Bild, Ton, Mensch, Ding und- alles steht unter Hochspannung in Verbindung miteinander. Eine. Selten war das Kino so bei sich."Eine unbedingte Entdeckung ist laut Patrick Holzapfel im Filmdienst auch das Experimentalfilm-Werk von, das sich nun in Teilen mittels eines Buchs über die 2014 verstorbene, österreichische Malerin erschließen lässt, zumal dem eine DVD mit ausgewählten Filmen beiliegt. Diese "Filme sind eine." Lassnig entwickelte "ein körperlich-verspieltes, wütendes, freies Kino des dezidiert weiblichen und filmischen Ausdrucks." Unter anderem filmte Lassnig "ihre enge Freundin, die Weberin und Künstlerin Hildegard Absalon, auf ihren Streifzügen zwischen Natur und Kunst. Aus den Bildern spricht, die hier auch eine Kraft des Seins ist. Offene Blicke in die Gesichter ihrer Protagonistinnen, ein Interesse für alltägliche Handgriffe und die unter den Oberflächen schlummernden Gefühle der verschiedenen Frauen sind jederzeit greifbar."Besprochen werden auf Arte gezeigter Dokumentarfilm "Es war einmal im Irak" ( FAZ ), die-Serie "Calls" ( FAZ ), und die imgezeigte Doku "Yes We Can" über junge Politikerinnen ( taz ).