Inwäre es mittlerweile egal, wenn die Opposition die Wahlen gewinnt, meint der Publizistim Gespräch mit Ralf Leonhard in derwürde so oder so Wege finden, sich, "weil alle Machtpositionen, vom Generalstaatsanwalt über den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes bis zum Nationalbankpräsidenten und dem Budet-Kontrollrat mit Fidesz-Leuten besetzt sind. Von der Geheimpolizei und der Armee will ich gar nicht reden. Außerdem herrscht, die viel zu verlieren hätte. Ungarische Zeithistoriker wiesen darauf hin, das im Falle einer Niederlage ein ganze Reihe von Leuten aus der obersten Schicht nicht lange auf freiem Fuß bleiben würde. Deswegen zweifle ich nicht, dass Orbán Mittel finden wird, diese Gefahr abzuwenden."Dergegen Waldimir Putin war auch eine Enttäuschung, zu gering die Beteiligung, meint Bernhard Clasen in der: "Hundert Millionen haben Nawalnys Enthüllungsvideo angeklickt, der Oppositionsführer, der sich nach einem Mordanschlag im Ausland hatte behandeln lassen, wird bei seiner Rückkehr eingesperrt. Undgehen gerade einmal ein paar Tausend Menschen landesweit auf die Straße."Vomhaben die Türken nur den Stolz auf die, schreibt Bülent Mumay in seiner-Kolumne. Die Türkei bezieht Impfstoffe bisher vor allem, und sie sind knapp: "Sonderbar mutete nicht allein an, dass die am stärksten gefährdete Gruppe diesein soll. Interessante Zufälle erlebten wir auch beim Import der Vakzine aus China. Die erste Lieferung von 1,5 Millionen Dosen kam einige Tage nach dem angekündigten Datum an. Welch ein Zufall: Unmittelbar vor der Landung des Flugzeugs mit dem Impfstoff auf dem Istanbuler Flughafen wurde dem Parlament ein Gesetz zur Abschiebungnach China vorgelegt."In der wirft die Hongkonger Aktivistindemund anderenvor, von den entsetzlichen Umerziehungslagern fürin China zu profitieren: "Dass Xinjiang zum beliebten Standort für Fabriken geworden ist, liegt vor allem an den Lagern; wer dort produziert, profitiert entweder direkt oder indirekt von den unmenschlichen Zuständen. Berichten zufolge sollder bewaffneten Volkspolizeihaben. Deutsche Unternehmen profitieren nicht nur indirekt von Zwangsarbeit und Menschenrechtsverletzungen, sie tragen auch zur Unterdrückung bei. Bis 2016 stand auf der Website des deutschen Herstellers: 'Drohnen der MD4-Serie sind bei dersehr beliebt.' Zwischen 2011 und 2013 war die Polizei der Region Xinjiang Kunde von Microdrones. Der Export dieser Technologie wurde durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle genehmigt."