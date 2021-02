Im erinnert Michael Töteberg an den iranischen Filmemacher, der in den 70ern, nachdem er für "Stilleben" mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet wurde, Filme aus und über Deutschland drehte, die zwar auf der Berlinale liefen, heute aber nahezu in Vergessenheit geraten sind. Immerhin: Gerade ist sein Prostitutionsdrama "Utopia" mitauf BluRay erschienen. "Obwohl Saless doch erst seit ein paar Jahren in Deutschland lebte, erkundete er wie kaum ein anderer Filmemacher des Landes, ihre Sehnsüchte und mehr noch ihre Beklemmungen. Saless hatte eine künstlerische Handschrift, die noch in jeder Szene, ja in jeder Einstellung spürbar ist. Er ließ sich nicht reinreden in seine Arbeit, schon gar nicht von irgendwelchen Auftraggebern, seien es Produzenten oder Redakteure. Konnte er sich nicht durchsetzen, zog er seinen Namen zurück. ...war Saless in seiner Kunst, im persönlichen Umgang dagegen zugänglich und fast sanft."Mehr zu Saless:hat vor wenigen Jahren besprochen . Imhat Lukas Foerster "Utopia" gewürdigt . Zu den großen Saless-Evangelisten hierzulande zählt auch der Filmemacher, der Saless' "Utopia" vor einigen Jahren auf seine Youtube-Liste "Films you should see before it's too late" setzte:Weitere Artikel: Für die porträtiert Bert Rebhandl den Schauspielerfinden nach dem Erfolg der Netflix-Serie "Das Damengambit" reißenden Absatz, schreibt Urs Bühler in der. Es sind nicht nur die Sexszene, die aus der Netflix-Serie "Bridgerton" derzeit das beste "" machen, erklärt Kathleen Hildebrand in der. Wegenverbannt Disney seinen "Dumbo"-Film im hauseigenen Streamingdienst ins meldet Axel Weidemann in derBesprochen werden auf MUBI gezeigter Debütfilm "Beginning" (SZ, mehr dazu hier ) und die vierte Staffel der Anthologieserie "Cargo" ( Jungle World ).