Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier denim Schloss Bellevue einweihte, hätte er ruhig auch maldanken können, der schon Anfang der 1970er Jahre für die Erinnerung an den demokratischen Revolutionär Robert Blum warb, oder, die in Rastatt einen Blum-Saal eingerichtet hat, meint in derder Politikwissenschaftler, der auch daran erinnert, dass "die Wiege der Demokratie nicht nur in der Paulskirche stand. ... Unsere Parteien- und Parlamentsdemokratie ist das Kind der. Diese wurzeln in den Städten des ländlich-kommunalen Raums zwischen Landau und Lörrach, der unter dem Einfluss der Französischen Revolution und Napoleons früher bürgerlich-liberal war und rechtlich modern wurde als Preussen-Deutschland. Längst hat man dort die Initiative Heinemanns fortgeschrieben, die Spuren derfreigelegt und die Wege zwischen den kleineren und größeren Städten, in denen sie identifiziert wurden, so miteinander verknüpft, dass die deutsche 'Straße der Demokratie' entstanden ist. Das ist in Berlin offenbar unbemerkt geblieben. Vielleicht, weil dieser beschwerliche Weg nicht bis dorthin führt?" Vielleicht könnte man imeine ständige Ausstellung zum Thema "Demokratie in Europa" einrichten, regt Reichel an.