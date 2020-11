Amoako Boafa: Red Ruby. Bild: Rubell Museum

Von einer sehr interessanten Ausstellung berichtet Ingo Arend in der: Die Kleine Galerie in Eberswalde zeigt den "Staatskünstler", verantwortlich für den Brunnen der Völkerfreundschaft am Alexanderplatz oder das Haus des Lehrers, zusammen mit, der sich im Prenzlauer Berg von der offiziellen Linie fern hielt: "Das Gegenstück zu Womacks berühmtemheißt bei ihm 'Kartenspielendes Paar am Strand' und stammt aus dem Jahr 1969. Statt der Idylle Womackas, das zukunftsfrohe Paar züchtig in Freizeitkleidung, sieht man ein weniger wohlproportioniertes Paar in Badehose und Bikini, welches gelangweilt Karten spielt. Tichas Figuren orientierten sich an der Bildsprache der Neuen Sachlichkeit, an Oskar Schlemmer und der Pop-Art. Mit seinem Bild 'Der Trommler' von 1981 treibt Ticha seine Abstraktion auf die Spitze. So wie er menschliche Gliedmaßenl kombiniert, löst sich das hohle Pathos des Systems in unverbundene Bruchstücke auf - aus Agitprop (Agitation und Propaganda) wird eine Art."Im erzählt Amira Ben Saoud vom irrsinnigen Aufstieg des ghanainischen Malers, der bis voriges Jahr noch einin Wien war und heute schonhängt. Tolle Bilder, meint sie, eine Kombination aus stolzer Blackness, Verletzlichkeit und Egon Schiele: "Doch hat das aktuelle Interesse, besonders in den USA, für die Kunst afroamerikanischer und afrikanischer Künstler auch eine besorgniserregende Seite:, also Menschen, die Kunst meistens um läppische Preise direkt aus den Ateliers vielversprechender Künstler kaufen, um sie möglichst schnell mit maximalem Profit bei Auktionen zu verheizen, rochen den Braten. Die, die mit dengerade getrieben wird, veranlasste zum Beispiel Christie's bei seiner Online-Verkaufsausstellung 'Say It Loud (I'm Black and Proud)', den Käufern Verträge vorzulegen, mit denen Artflipping verhindert werden soll. Käufer mussten zustimmen, dass sie die erworbenen Werke für die nächsten fünf Jahre nicht bei Auktionen veräußern. Mit dieser Praxis sah sich auch Boafo konfrontiert, oder befeuerte sie." Im Februar ließ er sein eigenes Bild "The Lemon Bathing Suit" für 813.000 Euro kaufen.In derrekapituliert Patrick Bahners den Rechtsstreit um, die im Krefelder Kaiser-Wilhelm-Museum prangen, obwohl der damalige Direktor Paul Wember nie klären konnte, wie er nach dem Krieg an diesen Schatz gelangt ist. Nun fordert der Mondrian Trust die Herausgabe der Werke: "Die Stadt Krefeld lehnt alle Verhandlungen mit den Erben ab, obwohl sie die Gründe, auf die sie ihren Eigentumsanspruch stützt, schon mehrfach korrigieren musste. Alles, was Stadt und Museum je zu den tatsächlichen Umständen von Vorgeschichte und Geschichte des sogenannten Fundes ausgeführt haben, ist entweder nicht zu halten oder nicht zu belegen. Wember behauptete, dass die Bilder schon zum Vorkriegsbestand des Museums gehört hätten. Dass siewerden und anscheinend nie im Museum gezeigt wurden, erklärte er damit, dass sie 'vergessen' worden seien. 1973 schrieb er in einem Abriss der Geschichte seines Hauses: 'Der Verfasser hat sie erst 1950gefunden.'"Weiteres: Marlene Militz annonciert in derdie faire Kunstaktion , bei der am Wochenende Bilder von Berliner Künstlerinnen und Künstler versteigert werden, um ihnen direkte Einnahmen zu ermöglichen.