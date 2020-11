Heute ist der Internationale Tag zur Beseitigung von. "Gewalt gegen Frauen beginnt nicht erst, wenn einer zuschlägt", schreibt Patricia Hecht in der. "Was ihr vorausgeht, ist in einer Gesellschaft angelegt, in der die Frage,und wer nicht, entlang von Geschlechtergrenzen beantwortet werden kann. Obwohl oder gerade weil das jahrhundertelang gewachsen ist, konnten sich erst die Delegierten der Pekinger Weltfrauenkonferenzdarauf einigen, Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung zu verfolgen.wurde sexualisierte Kriegsgewalt durch die Vereinten Nationen geächtet.gab es in Deutschland die erste repräsentative Studie zu Gewalterfahrungen von Frauen.wurde die erste und bisher einzige europaweite Studie dazu veröffentlicht."Diebringt ein kleines Dossier zum Thema. Patricia Hecht beleuchtet die Lage in denin Corona-Zeiten. Besonders häufig sind Frauen insexueller Gewalt ausgesetzt, erklärt Elizabeth Ngari von "Women in Exile" im Interview mit Gareth Joswig. Rainer Wandler schreibt über "und 'die andere Pandemie'". Und Carolina Schwarz schreibt über die Hölle der- die oft nichts bringen: "Dass Vergewaltiger für ihre Taten verurteilt werden, kommt nur in denvor. Der Kriminologe, der seit Jahrzehnten zu diesem Thema forscht, kam bei einer Untersuchung zu einem dramatischen Ergebnis: Von hundert Frauen, die vergewaltigt werden, erlebt nur etwa eine Betroffene die Verurteilung des Täters." veröffentlicht aus Anlass des Tages einen Aufruf einiger, die insistieren, dass auch Frauenverachtungzur Kenntnis genommen wird: "Wie die rechtsextremen Attentäter, die derzugerechnet werden, zeigen auchausgeprägten Hass auf Frauen. Deshalb fordern wir die Finanzierung von Forschung, die den Zusammenhang zwischen dem Hass auf Frauen und Extremismus analysieren, sowie die Einrichtung von Lehrstühlen, die insbesondere Formen des islamischen Extremismus untersuchen..." In der SZ insistiert Meredith Haaf: "Veränderung findet bei jedem Einzelnen an."Laut dem Globalen Terrorismus-Index nimmt die Zahl terroristischer Anschläge weltweit ab, mit einer Ausnahme: die Zahl. Im Interview mit derwarnt der Soziologevor "rechten Bedrohungsallianzen", die für die Gesellschaft noch gefährlicher seien als einzelne Gewaltakte von Rechten: "Man kann sich das alsvorstellen mit den verschiedenen Schichtungen in einem Eskalationsprozess. Das beginnt bei den Einstellungsmustern in der Bevölkerung zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, geht über zum autoritären Nationalradikalismus der AfD, dann zum systemfeindlichen Milieu, in dem Rechtsextreme und Neonazis agieren, zu den klandestinen rechtsterroristischen Unterstützungsmilieus bis hin zu den Vernichtungstätern. Zwischen diesen Milieus bestehen Legitimationsbrücken. Das Ganze wird zusammengehalten durch eineund Gewaltakzeptanz", die mit dervon Personen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit (Juden, Migranten, Homosexuelle) einhergehe. "Für diesen Zusammenhang ist nun wichtig, dass jene Teile der Bevölkerung, die solche Einstellungen vertreten, mit dafür verantwortlich sind, dass rechte Bedrohungsallianzen entstehen, denn sie liefernfür extremes politisches Verhalten. Auch die."Claudius Seidl graut's in dervor pater- und maternalistischen Tendenzen der Politik im. Die veröden wegen des(in der Coronakrise um so mehr).sollen es richten. "Und dann wird die Straße, begrünt, bepflanzt. Dann wirdsein in der Stadt, weniger Gestank, und allen wird es besser gehen. Und genau das ist der Moment, da man, als Städter, darauf bestehen möchte, dass manund der guten Luft in die Stadt gekommen ist. Und auch nicht wegen der Gemeinschaft. Dass man, im Gegenteil, am städtischen Leben die Freiheit schätzt, keiner Gemeinschaft beitreten zu müssen und sich seine Gesellschaft selbst aussuchen zu können." Besonders arg treibt es übrigens die sozialistische Bürgermeisterin von, Anne Hidalgo, die die Stadt zur Pralinenschachtel für Touristen und die wenigen verbliebenen Bobos umbaut - für Seidl ist das auch kein Weg.Der umstrittene Psychologeist nach längerer Krankheit genesen und will bei Randomhouse Canada einen Nachfolger seines Bestselllers "12 Rules for Life" unter dem originellen Titel "12 More Rules for Life" vorlegen. Aber Angestellte des Verlags haben, dass sich die Leitung des Hauses genötigt sah, ein großes Meeting zu dem Thema anzusetzen. Manisha Krishnan zitiert beiStimmen von empörten Angestellten: "'Er ist eineund der Transphobie, und die Tatsache, dass er eine Ikone von 'White Supremacy' ist, macht mich unabhängig vomnicht stolz für eine Firma zu arbeiten, die ihn veröffentlicht', sagt ein junger Angestellter, der ein Mitglied der Mitglied der LGBTQ-Community ist und dem Hearing beiwohnte."Außerdem: In der amüsiert sich der Kunsthistorikerüber die Umkehrung der Rollen von: Heute seien die Jungen vernünftig und glaubten an die Wissenschaft (zum Beispiel in Sachen Klimaschutz), während die Alten die Wissenschaften heute als "Herrschaftsapparate" kritisierten und auch sonst "auf der Klaviatur der Gegenkultur" spielten.