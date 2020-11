In der, Kolumnist der, warum für Polens graue Eminenzdie bislang boykottierteder EU gefährlicher ist als für Orban, der sein Land ganz anders im Griff hat. "Weil die Mehrheit der Regierungspartei mit sechs Stimmenist wie die Ein-Stimmen-Mehrheit der Opposition im Senat, kann Polen nicht einfach ein Gesetz durchwinken oder, wie Orbán es tat, die Verfassung umschreiben, um die eigene Macht zu sichern. Die Weigerung der polnische Richterschaft, sich unter Druck zu verbiegen,; und es ist auch ein Damoklesschwert, das über der Regierung schwebt. Wenn die Bedingung des Rechtsstaatsmechanismus bleibt, wird das Schwert vielleicht fallen - und Kaczyński kann nirgendwohin fliehen." Denn auchist eine neue Bewegung entstanden, die vom ehemaligen Justizministerangeführt wird und gerade gegen die Pandemiemaßnahmen auf die Straße geht.Nick Cohen spießt in seiner-Kolumne denBoris Johnsons und allgemeiner der britischen Konservativen auf: "Der Churchill-Wahn hat wenig mit demzu tun. Großbritannien stand 1940 nicht allein da. Es stand an der Spitze eines, das in der Lage war, Millionen von schwarzen und farbigen Soldaten zu mobilisieren, die von der Rechten aus der Geschichte getilgt wurden. Ihre Churchill-Kult redet den 'Volkskrieg' und die Partnerschaft in einem globalen Bündnis klein. Der Churchill des Blitzkrieges und der Churchill des Brexit haben wenig miteinander zu tun."Konrad Litschko berichtet in derüber einen koalitionsinternen Steit über ein "", mit dem "in den komfortablen Status einer dauerhaft finanziertenbefördert werden sollen - bekämpft werden soll(von anderen Spielarten des Extremismus ist in dem Artikel nicht die Rede). Die SPD drängt: "Bisher müssen Initiativen wie die Amedeu Antonio Stiftung oder Aktion Sühnezeichen alle vier Jahre neue Konzepte einreichen, um eine Bundesförderung zu erhalten - eine. Die Projektträger fordern deshalb seit Jahren das Gesetz. Die SPD schloss sich an, allen voran Familienministerin Franziska Giffey... Die Union sperrt sich jedoch. Ein Gesetz würde tief ins Budgetrecht des Bundestags eingreifen, heißt es dort. Es müsse möglich bleiben, einzelne Projekte auch nicht weiterzufördern. Zudem habe man die Gelder für die Projekte in den vergangenen Jahren bereits vonerhöht."Nach(unser Resümee kritisiert auchbeisehr scharf dieunter Bundesinnenminister Seehofer, woschon gar nicht mehr eingeladen waren. Das Modellieren desnach dem Vorbild des Verhältnisses vonfunktioniert für Kelek nicht: "Das deutsche Staatskirchenrecht, beziehungsweise das Religionsverfassungsrecht geht davon aus, dass die Gläubigen einer Religion. In allen Staatsverträgen und Gesetzen ist vom Verhältnis von Staat und Kirche die Rede. Man könne, so das Argument der Regierung, deshalb nur mit den Organisierten,sprechen. Diese Argumentation ist juristisch höchst bizarr. Angemessener wäre es, die Fragen der Integration und Interessen der Muslime im Verhältnis zum Staat in einem '' zu regeln, wie zum Beispiel in Österreich, statt sich hinter dem Staatskirchenrecht zu verstecken, das für diese Fragen ungeeignet ist, weil die Islamverbände die Vorgaben nicht erfüllen."