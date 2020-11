Die EU hat sich endlich zu einemaufgerafft: Wer etwa Richter unter Druck setzt und sich selbst über das Gesetz stellt, dem sollen künftig diewerden können, darauf haben sich die EU-Botschafter geeinigt. Polen und Ungarn wollen aus Protest den EU-Etat und den Corona-Hilfstopf blockieren. Macht nichts, meint Björn Finke in der. Lange können sie sich das nicht leisten. "Sich denzu beugen, um Verzögerungen beim Etat zu vermeiden, ist keine Option. Denn damit würde sich die EU vom Anspruch verabschieden,zu sein. Zugleich wäre es eine Zumutung für die Steuerzahler jener Staaten, aus denen die meisten Fördermilliarden stammen, zum Beispiel Deutschland oder die Niederlande. Es ist gut, dass reiche Staaten ärmere unterstützen - aber es muss verhindert werden, dass autoritäre Regierungen das Geld nutzen, um ihre Macht zu zementieren und."In der warnt dagegen, Hessens Europaministerin und Mitglied im Bundesvorstand der CDU, vor einer "Strategie der politischen Brechstange", obwohl der europäische Verbund der konservativen Parteien den Orbans und Kaczyńskis auf einvernehmliche Weise bislangsetzen konnte: "Viktor Orbán liegt mit seiner vehementen Ablehnung des Rechtsstaatsmechanismus. Er erinnert mit seinem Verhalten aber auch daran, dass die EU gerade nicht die Europäischen Staaten von Europa ist, sondern ein Zusammenschluss. Eine Souveränität, die gerade in den Staaten Osteuropas nach jahrzehntelanger sowjetrussischer Dominanz leidenschaftlicher empfunden wird als in manch einem Gründungsmitglied der EU."Dieist in Deutschland verboten, diesind es nicht, anders als in Frankreich. Im Gespräch mit Sabine am Orde erklärt der Grüne, warum er das ändern will: "Es gibt mehrere Dachverbände mit Hunderten lokalen Organisationen. Manche Quellen gehen von mindestens 18.500 Mitgliedern allein der größten drei Dachverbände aus, damit wären die Grauen Wölfehierzulande. Auch in Deutschland kämpfen sie für die Idee des Panturkismus, also eines Reiches der Turkvölker vom westlichen China bis zum Balkan. Und dabei stören die anderen. Was stören bedeutet, konnte man 1915 am Schicksal dersehen."