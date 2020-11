Das dritte Hochhaus für Hoffmann-La Roche. Bild: Herzog & de Meuron





Als beispielloseund wertet der Architekturhistoriker Bernd Nicolai den Plan des Pharamkonzerns, fürvon Herzog und de Meuron auf seinem Campus in Basel sämtliche Gebäude bis auf das Direktionsgebäude zu schleifen, darunter bedeutende Bauten von Otto Rudolf Salvisberg wie das elegante Betriebsgebäude Bau 27 : "Dank seiner konsequent funktionalistischen Gestaltung wurdezu einerdes Neuen Bauens. Als eines der am häufigsten publizierten Gebäude von Salvisberg prägte es entscheidend das Bild der Schweizer Moderne und wurde auf breiter Ebene international noch in den fünfziger Jahren bis hin nach Japan rezipiert. Salvisberg optimierte die vorbildlichen Konstruktionen der Van-Nelle-Fabrik in Rotterdam (1926-1931) und der Boots Factory in Nottingham (1931-1933) und ging weit über das Stütze-Last-System mit starken Unterzügen des Bauhausgebäudes oder der Geschäftsbauten Erich Mendelsohns hinaus." In derweist Matthias Alexander darauf hin, dass auch dem Zürcher Schauspielhaus der Abriss droht.Neue Bauten in London werden stellt Rowan Moere imetwa bei Blick auf das Ilona Rose House fest, und das liegt auch, aber nicht nur an der Gier der Immobilienentwickler, die ihre Geschossnutzen maximieren und Ausgaben minimieren wollen: "Es ist komplizierter. Ein wichtiger Faktor sind auch, die verschiedene Komponenten eines Gebäudes in einzelne Systeme aufgliedern. Bei älteren Gebäuden, egal ob, sind die einzelnen Komponente bis zu einem gewissen Grad miteinander verbunden und aufeinander bezogen, so dass etwa die Holzarbeit eines Fenstersrahmen sich in der From der Griffe wiederfinden oder die Proportion eines Balkons verbunden ist mit der eines Fahrstuhls. Moderne Gebäude werden aus fabrikfertigen Paketen zusammengesetzt, meist erst in einem."Als Zukunft des Einfamilienhaus feiert-Kritiker Gerhard Matzig den Bau, den der Architektin Landsberg am Lech für seinen Familienverbund ersonnen hat. Im staunt Frederik Hanssen über den Optimismus, mit dem Herzog und de Meuron die von ihnen entworfeneauf dem ehemaligenin Berlin vermarkten.