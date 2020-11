Ilija Trojanow nimmt ihn derAbschied von seiner persönlichen Obsession, über den er vier Jahre lang alles las, was in die Finger bekam. Am Ende aber muss er einsehen, dass er mit seiner Obsession vielleicht doch recht hatte, denn er erkennt Trump als "vorläufigen Endpunkt einer, die man gemeinhin Plutokratie nennt, salopp übersetzt: die 'Herrschaft der Börse'. Wie die Journalistinin ihrem großartigen Buch ' Dark Money : The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right' (leider noch nicht ins Deutsche übersetzt, mehr hier ) anhand der Gebrüder Koch beschreibt, führen Milliardäre in den USA seit Längerem einen Krieg gegender Wirtschaft, gegen ökologische Regulierung, gegen soziale Maßnahmen. Und sie sind enorm erfolgreich, in der Politik, in der Bildung, in der Mondlandschaft der Medien."Nicht nur Latinos und Schwarze haben bei der Präsidentschaftswahl 2020 häufigergestimmt als noch 2016 (mehr dazu hier und hier ). erzählt Erum Salam im. Nach einer Umfrage vonwaren es 35 Prozent. Die Motive sind, wie immer, vielfältig. Eins davon: die. "Auch nach der Ernennung von Amy Coney Barrett zur Richterin am Obersten Gerichtshof ist Abtreibung ein heißes Thema und eine Schlüsselfrage für. Annette Khan schreibt ihre sozialkonservativen Ansichten zu Abtreibung und Sexualität auch ihrem Glauben zu und sieht sie in der republikanischen Partei unter Trump widergespiegelt. 'Die Republikanische Partei ist gegen Abtreibung und gegen die Homo-Ehe, was ehrlich gesagt ein Widerspruch in sich ist. Denn diefür konservative und fundamentalistische Gläubige, seien sie Christen, Juden oder Muslime. Dies steht im Einklang mit dem islamischen Glauben', sagte sie."