Der französische Politologewarnt im Gespräch mit Christoph Ehrhardt und Michaela Wiegel in dervor Hunderten, die in Deutschland und Frankreich in den Gefängnissen sitzen. Und er er erklärt, wie eindie Stimmung in vielen Stadtteilen in Frankreich oder Belgien drehte: "ist ein gutes Beispiel für diese Gefahr - jenes berüchtigte Viertel in Brüssel, wohin ja auch unter anderem eine Spur der Pariser Anschläge vor fünf Jahren führte. Dort hatten sich die Leute - das zeigen mehrere Feldstudien - noch vor fünfzehn Jahren alsverstanden. Inzwischen verstehen sich die Leute, und zwar in einem Sinne, der den grundlegenden belgischen Werten entgegensteht. Jetzt ist es eine 'Wir und die'-Identität. Und es ist ein Problem, dass man nicht mit sozioökonomischen Faktoren erklären kann, denn, was das betrifft, ist die Lage in Molenbeek jetzt besser, als sie vor 15 Jahren war."wird in den Geschichtsbüchern im Gedächtnis bleiben, meint Martin Wolf in der(Artikel über diesen Tweet anklicken). Aber nicht unbedingt wegen seiner Leistungen. "Ein Impfstoff könnte Großbritannien vor der Covid-19-Katastrophe retten. Aber, das Johnson bei der Bewältigung der Pandemie angerichtet hat, ist erschütternd: das endlose Hin und Her, eine wirre Strategie und. Die Behauptung von Johnsons, um ein berüchtigtes Beispiel zu nennen, dass das Vereinigte Königreich bis zum 1. Juni über ein 'weltweit führendes' Test- und Rückverfolgungssystem verfügen würde, entspricht seiner Behauptung, dass es ohne ein EU-Handelsabkommen '' werde. Keines von beiden hat in der Realität eine Grundlage."