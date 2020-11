Sehr viel retweetet wird eine Warnung im: Trump strickt durch seine Weigerung zu gehen an einer, die sogar bleiben wird, falls er irgendwann doch seine Niederlage anerkennt: "ist ein Fehler, der nicht immerzu wiederholt werden sollte. Er geht nicht weg, wenn man über ihn lacht. Wäre es so, wäre er schon vor Jahrzehnten verschwunden. Auch alte Normen, wie sich Präsidenten verhalten sollten, bewirken nicht, dass er geht. Er ist ein Schauspieler, und er hältfest: Es war alles Betrug, und er hat 'mit Abstand' gewonnen. Er sei nie geschlagen worden, ist die Story. Er ist Opfer einer Verschwörung. Diese Dolchstoßlegende könnte zu einemamerikanischer Politik werden, so lange Trump ein Megafon hat, sei esoder(früher) oder, auch wenn Demokraten das undenkbar finden, solange er alsweiter regiert."Thomas B. Edsall hat für dieund Rechtsprofessoren eingeholt, um die historische Einmaligkeit derin Präsidentschaftswahlen zu kommentieren. Bei der Suche nach Parallelen gehen sie zurück bis ins Jahr 1800. "Während viele der Gelehrten, die ich befragte, Trumps Aktionen als vorhersehbar beschrieben, waren sie ernsthaft besorgt über die Unterstützung für Trump- oder über ihr Schweigen. Bisher haben nuröffentlich nahegelegt, dass Trump einen Übergang zu Biden ermöglicht; keiner von ihnen ist in der Parteiführung."Aber "trotz aller seiner Intrigen, ist es, dass Trump einen Weg findet, an der Macht zu bleiben oder beteuert Sam Levine imDie letzten demokratisch gesinnten Abgeordneten dessind zurückgetreten, nachdem vier von ihnen das politische Mandat von Peking aberkannt worden war, berichtet -Korrespondent Fabian Kretschmer. Die Gleichschaltung ist damit so gut wie vollzogen. Angefangen hatte es letztes Jahr mit dem Gesetz zum "Schutz der nationalen Sicherheit": "Seitdem hat sich das politische Klima in der Finanzmetropole: Demonstrierten letzten Sommer noch mehr als eine Million Menschen gegen Pekings Einflussnahme, liegtnun im Sterben. Aktivisten wurden festgenommen, Bibliotheken von pekingkritischen Büchern gesäubert. Sympathisanten der Demokratiebewegung haben politische Postings aus ihren Social-Media-Accounts entfernt, Tausende Asyl in Drittländern gesucht."Vier der derzeitgegen das Corona-Virus stammen aus, weiß Lea Deuber in der. Die chinesische Regierung hat "hat für die Entwicklunggesetzt. Hunderttausende Menschen sind mutmaßlich bereits vor der ordnungsgemäßen Zulassung geimpft worden. Kritik am Vorgehen und Berichte über Rückschläge in Testphasen lässt die Regierung zensieren." Während chinesische Firmen in den meisten Industrienationen keine Chance haben werden, ist die, dem Nahen Osten und Asien groß, so Deuber weiter: "haben südamerikanische und karibische Staaten bereits von Peking erhalten, um den Impfstoff von China zu kaufen. Mexiko hat für 35 Millionen Dosen bezahlt. Brasiliens Gesundheitsminister übt sich bisweilen im, um Zweifel an einem chinesischen Impfstoff zu zerstreuen. In Asien hat sich Peking das Interesse von mehr als einem halben Dutzend Staaten gesichert."Weiteres: In derschickt Daniel Böhm eine große Reportage aus den vergangenen Wochen in: "Bergkarabach wirkt wie eine, bewacht und bewohnt von Männern, die ihre Heimat bis zum Ende verteidigen werden.. Das passt zur Natur dieses Krieges, der ja ebenfalls wie aus der Zeit gefallen wirkt. Zwei reguläre Armeen bekämpfen sich in einem nahezu menschenleeren Terrain, wo gibt es so etwas heutzutage noch? Es ist ein, voller Wehrpflichtiger und Freiwilliger, mit Schützengräben, die aussehen wie im Ersten Weltkrieg."