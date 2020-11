Es soll zwar künftig als Ergebnis der Islam-Konferenz ansatzweise einegeben ( Bericht in der taz). Aber der von der Türkei gesteuerte Moscheeverbandmacht nicht mit. Der Religionskritikererklärt in einem offenen Brief, den er auf Facebook veröffentlicht (nachzulesen auch hier ),aus der Islamkonferenz: "Der Staat biedert sich bei den Vertretern des politischen Islam in dieser Konferenz an und ignoriert alle Warnungen und Vorschläge der kritischen Stimmen. Bei der letzten öffentlichen Sitzung erklärte der Ditib-Chef, dass er Absolventen der Fakultäten für islamische Theologie der deutschen Universitätenwürde, weil diese die Ditib-Standards nicht erfüllen würden. Ich habe danach erwartet, dass die anwesenden Vertreter des Staates sich überempören, doch dies ist nicht passiert. Stattdessen unterstützt der Staat nun, dass die Ditib und andere Vereine selbst ihre Imame ausbilden und zwar auf Kosten der Steuerzahler. Nein, ich mache nicht mehr mit. Denn die Ditib-Standards sind: Loyalität zu Erdogan und zum türkischen Nationalismus."Seltsame Symmetrien konstruiert Christian Meier im Leitartikel auf Seite 1 derzur Frage, ob ein "" zwischen dem "Islam" und dem "Westen" drohe. "Wenn etwa Macron gelobt, er wolle 'alle Unterschiede respektieren', zugleich aber in Frankreich Pläne verkündet werden, einan Schulen zu verteilen - dann fühlen viele Muslime sich eben nicht respektiert. Wenn auf der anderen Seite ein Politiker wie Pakistans Ministerpräsident Imran Khan dazu aufruft, den 'Kreislauf von Hass und Gewalt' zu beenden, die im eigenen Land geltendefür gegen den Islam gerichtete Blasphemie aber nicht antastet - dann steht das aus westlicher Sicht für die Doppelmoral, die in der islamischen Welt und auch bei vielen Muslimen im Westen in solchen Fragen herrscht"Ein Buch mit Karikaturen gleich Todesstrafe auf Blasphemie? Bei dem Buch handelt es sich um ein, das sowohl mit politischen als auch religiösen Karikaturen undvon Historikern "in der politischen Geschichte unseres Landes" erklären sollen. Mehr beiNein, es gibt keinen Krieg der Kulturen, schreibt in, sondern nur Konflikte" - Reformisten versus Fundamentalisten im Islam auf der einen Seite. "Und diesen anderen Krieg, wenn man schon an diesem Wort festhalten will, jenen Krieg, der außerhalb des Islamsin jene, die bei jeder neuen terroristischen Attacke die, die Asylgesetze und die grundsätzlichen Werte Europas über Bord werfen wollen, und jene, die demtreu bleiben, die der Kultur der Beschwichtigung und Beleidigungen nicht nachgeben, die aber weder in Rache noch in den Ausnahmezustand abgleiten."Im Interview mit derspricht sich die französische Autorin zwar für eine Trennung von Staat und Kirche aus, aber die Religion ganz herauszuhalten, findet sie problematisch: "Die, wie sie jetzt verstanden ist, hat eine ungute Nebenwirkung: Es findetstatt. In den Schulen wird nichts über Religion gelehrt. Ich meine keine Bibelstunden, sondern einenüber die Geschichte und Inhalte der Religionen. Die Praxis des Glaubens ist natürlich Privatsache, aber vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass die monotheistischen Religionen sich wie die Äste an einem Baum verhalten, also von einem gemeinsamen Stamm abgehen."Auf einen kaum wahrgenommenen Streit in der EU macht Michael Martens in deraufmerksam.sträubt sich gegen Aufnahmen von Gesprächen mitmit der Perspektive der EU-Aufnahme: "Aufgeben will die Regierung in Sofia ihre Vetodrohung nur, wenn die Mazedonier bereit sind, ein in Bulgarien vorherrschendeszu übernehmen: Demnach sind die Mazedonier eine '' - ganz im Gegensatz zur bulgarischen, die man in Sofia offenbar für gottgegeben, vom Himmel gefallen oder per Osmose entstanden hält."