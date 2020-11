Ausriss aus der Homepage von Le Monde.

In diesen Tagen wird in Frankreich der 130 Todesopfer der islamistischengedacht. In vielen Artikeln kommtauf die Ereignisse zurück, allerdings meist hinter der Paywall. Immerhin ist das "Mémorial" mit 130 Porträts der Ermordeten (oben ein Ausriss) online freigeschaltet. Jedes einzelne diese Fotos kann man beianklicken, um die Lebensgeschichte der Ermodeten zu erfahren. Ursprünglich war das "Mémorial" bereits einige Tage nach den Anschlägen erstellt worden.Die Politologinund der Soziologeerklären im Gespräch mit Claire Legros von, warum sich in Frankreich nach den Attentaten von 2015 und in Nizza 2016nicht nur, sondern sogar abgeschwächt haben - ein an sich paradox wirkender Effekt. Es liegt unter anderem daran, dass die damalige französische Regierung unter dem seinerzeit gar nicht hoch angesehenenund seinem Premierministerin vielem richtig agiert hat, sagt Florence Faucher: "Bei der Bewältigung politischer Krisen spielt die Reaktion der Regierungen eine wichtige Rolle, weil sie den Geschehnissenund in Worten und Taten den nationalen Zusammenhalt aufbaut. Häufig ist es auch so, dass sich kurzfristig, angesichts eines traumatischen Ereignisses, Bürger um die Exekutive scharen. Die Exekutive hatder Situation und hat das Potenzial, Vertrauen aufzubauen." Die Studie der beiden kann man in diesem Buch nachlesen.Die Grünen-Politikerinveröffentlicht zusammen mit AutorInnen wievom Literaturfestival Berlin und vielen anderen einen offenen Brief an den Bundestag, die Parteien und die Bundesregierung, der dazu auffordert, den "" endlich als eine Bedrohung der Demokratie wahrzunehmen und zu bekämpfen: "Es ist an der Zeit, dass auch die sich ehernicht länger verleugnen, in welcher Gefahr sich Deutschland, ja ganz Europa befindet, worauf auch(SPD),(B90/Grüne) aktuell verwiesen haben. Der politische Islam macht sich zunehmend in Europa breit, und damit eine totalitäre Ideologie, die die Weltherrschaft beansprucht und darauf abzielt, die Demokratien des alten Kontinents zu untergraben und mit ihnen zivilisatorische Errungenschaften wie die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Meinungsfreiheit und die säkulare Trennung von Staat und Religion, die Grundlage der westliche Demokratie."Im Wahlkampf 2017 verzichtetetrotz der Anschlagserie noch auf "" Töne, nun reagiert er über, meint Nadia Pantel in der: "Ein neues Gesetz soll es verbieten,zu, um die Beamten vor Übergriffen zu schützen. Gleichzeitig zeigen Videos der vergangenen Woche, wie Polizisten in Paris gegen 17-Jährige vor deren Schultor mit Tränengas und Schlagstöcken vorgehen. Das belegt, wie wichtig es sein kann, Beweise für unangemessene Gewaltanwendung durch Beamte zu sammeln. Auch in Frankreichs ewigen Debatten um dashat sich Macrons Regierung nicht als zuverlässiger Partner der Gemäßigten erwiesen. Ginge es nach dem Bildungsminister, dürften muslimische Mütter nur dann Schulausflüge begleiten, wenn sie dafür ihr."Außerdem: In derliest Marc Zitzmann aus Anlass des Jahrestags Buch "Journal d'un rescapé du Bataclan".Neben dem gewalttätigen Islamismus gibt es auch "", der seine Scharia-Ideologie ganz legal und gewaltfrei unter dem Dach der Demokratie in den westlichen Mehrheitsgesellschaften verbreitet, schreibt die auch als "Lady Bitch Ray" bekannte Linguistinin der: "Die größte legalistisch islamistische Organisation in Deutschland ist - neben der arabischen Muslimbrüderschaft - die Islamische Gemeinde Milli Görüs, türkisch:(IGMG)." Deren Vertreter kritisieren lautstark Islamfeindlichkeit in der deutschen Mehrheitsgesellschaft: "Mit Erfolg: Linke, Liberale und auch Rechtskonservativesich mit ihnen und nutzen das, um ihre Haltung gegen rechts und die eigene Toleranz zu demonstrieren. Ohne Bewusstsein für deren legalistische Ansinnen platzieren Politik, Kirche, Medien, Behörden und Institutionen solche Akteure mittlerweile auch als Vertreter für finanzierte Jugendprojekte, Geflüchtetenhilfe, Antirassismus-Programme und gar in Islamismus-Präventionsprogrammen."In derfordert CDU-Generalsekretärvor allem in Richtung der: "Unterstützung für mehr Personal, um jene, Bildungsstätten und Vereine zu, unter deren Dachden Weg zu Anschlägen weisen; ich erwarte Zustimmung zumund zu Onlinedurchsuchungen für den Verfassungsschutz."Gegen eine Gruppe von, die Attentate in Deutschland planten, wird der Prozess eröffnet, berichtet Konrad Litschko in der: "Die Rechtsextremen hatten sich zunächst über das Internet zusammengefunden. Im September 2019 fand eine Art Gründungstreffen auf einem Grillplatz bei Alfdorf in Baden-Württemberg statt. (...) Im Visier waren etwa die Grünen-Politikerund. Auch soll diskutiert worden sein, in mehreren Bundesländernanzugreifen. Als sich die Gruppe im Februar zu einem zweiten Treffen bei einem Beschuldigten in Minden (NRW) zusammenfand, ließ die Bundesanwaltschaft sie kurz danach festnehmen."In Frankreich äußern sich selbst diein cineastischer Weise. Ein zweistündiger Dokumentarfilm unter dem titel "Hold-up - Retour sur un Chaos", der über Crowdfunding finanziert wurde und kostenpflichtig bei Youtube zu sehen ist, veranlasstzu einem riesigen Factchecking-Artikel , in dem die die Redaktionund Fake News nachweist: "Covid-19 sei kaum mehr als eine '', die seit dem Frühjahr ergriffenen Gesundheitsmaßnahmen seien bedeutungslos und die Bürger seien weltweitworden. Das ist in groben Zügen das, was der Dokumentarfilm 'Hold-up, retour sur un chaos' unter der Regie von Pierre Barnérias zu enthüllen behauptet."