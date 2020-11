Catrin Wechler, Wachstum, 2019





Museen sind ja derzeit geschlossen, Galerien dürfen allerdings öffnen, so auch der Verein Berliner Künstler , der eine Ausstellung zumzeigt. Naheliegend, aber passt schon für Andreas Kilb (): "Der Tod, suggerieren diese Bilder, ist dervor ihrer Auflösung, der Augenblick ihrer höchsten Sichtbarkeit. Bei Catrin Wechler ist der Auflösungsprozess schon im Gang, ihre verfremdeten Aufnahmen von Körpern auf einer Wasserrutsche rasen auf langen Stoffbahnen in die Unschärfe des Nichtseins. In Ute Fabers Installation ist aus der Bewegung ein Häuflein schwarzer Asche geworden. 'Will I be missed', steht darüber in blauer Neonschrift. Ein; der Satz wirkt dadurch noch stärker, bohrender, wie ein Appell."Fotografien, aktuell im - derzeit geschlossenen - Hamburger Bahnhof in Berlin ausgestellt, zeigen viel leere Straßen im Berlin der Siebziger und Achtziger. Genauso siehts jetzt auch aus, denkt sich-Kritiker Boris Pofalla. "Schaut man diese Aufnahmen heute an, im Corona-Winter 2020, dann denkt man nicht nur an das Berlin von früher, sondern auch an das. In den sonst schnellen und lebendigen Stadtteilen Kreuzberg und Wedding hat sich während des Lockdowns einebreitgemacht, die einen sprachlos macht. ... Wird Berlin sich durch Corona ähnlich stark verändern wie nach dem Mauerfall? Auf diese Fragen können einem Michael Schmidts Bilder natürlich keine Antwort geben. Sie können nur den. Auf die Vergangenheit und die Gegenwart. Erstaunlich viele Themen, die uns in diesem Herbst und Winter umtreiben, finden sich auch in seinem Werk wieder."Weiteres: Im fordert Nicola Kuhn, dass auch der Kulturbetrieb das Themaaufarbeitet. In stellt Gerrit Terstiege kurz ein neues Buch von Nicholas Fox Weber übervor, "Anni & Josef Albers. Equal and Unequal". Besprochen werden die Ausstellung ". Still Frame" in der Berliner Galerie Esther Schipper ( Berliner Zeitung ) und eine Ausstellung der "Mood boards" des amerikanischen Künstlersin der Berliner Galerie Aurel Scheibler Tagesspiegel ).