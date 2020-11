Das Ergebnis derist immer noch offen, auch wenn es nun aufhinauszulaufen scheint. Dass es, ist so oder so schon ein Schock. "Face the", schreibt George Packer im: "Wir sind, und keines von beiden wird so schnell erobert werden oder verschwinden." Und Thomas L. Friedman kommentiert in der: "gab es letzte Nacht. Es war Amerika."Trumps Wahl vor vier Jahren war ebender US-Geschichte", kommentiert Thomas Schmid in der(und in seinem Blog): Schon 2016 "entdeckten Soziologen, Populismusforscher und Kommentatoren, dass es neben dem aufgeklärten Amerika der Gründungsväter noch ein anderes Amerika gab: das ländliche, das, in dem man nicht viel auf Weltoffenheit, Multilateralismus und diegibt. In unzähligen Artikeln rückte dieses - zumindest in Europa - weithinin den Fokus des Interesses. Wirklich tief reichte diese Erkenntnis freilich nicht. Wie Ethnologen einst den gänzlich weltabgewandten Stamm der Yanomami in Lateinamerika erforschten, so wurde nundas Amerika erforscht, in dem man Emanzipation, Gleichberechtigung, Gender, Aufklärung und Kosmopolitismus geringschätzt. Ja, all diese Dinge alsgerichtet verachtet und hasst."Dass Donald Trump jegliche Idee vonablehnt und in seiner eigenen Welt lebt, haben wir ja begriffen, konstatiert auch Jürgen Kaube in der. Viel unheimlicher ist allerdings, dass er - wie derder Wahlen zeigt - in dieser Welt nicht allein ist: "Das ist die eigentliche Zumutung für den Versuch, das amerikanische Wahlgeschehen zu begreifen: die Existenz einer Wählerschaft, für dieund Niedertracht, Rücksichtslosigkeit und Selbstverliebtheit ihres höchsten Repräsentanten gleichgültig ist."Der Antitrumpismus ist vielleicht auch nicht ganz so überzeugend, wendet Gabor Steingart mit Blick auf die Demokraten ein: "Die Partei von JFK, Bill Clinton und Obama, die als letztes Aufgebot diesmal einen 77-Jährigen ins Schaufenster stellte, der' und 'hope' ausstieß, wirkte nicht frisch, sondern surreal. Joe Biden hat die Reformbotschaft seiner Kampagnedementiert."Gestern stiegen die USA auch endgültig aus demvon 2015 aus, erinnert in der. Und der Präsidentschaftsbewerber der, Howie Hawkins, kam landesweit gerade mal auf. Trump wurde indes "die personifizierte Verbindung eines autoritären Nationalismus mit der Leugnung planetarer Grenzen, in jeder Hinsicht, das für die rücksichtslose Vernutzung natürlicher Ressourcen steht, Klimawandel und Artensterben leugnet, jede wissenschaftliche Expertise ignoriert und einer altindustriellen Basis im Rust Belt ein Wirtschaftswunder verspricht, was nicht entfernt eintreten kann. Dabei hat erhinter sich, deren apokalyptischer Weltsicht die Erhaltung der Schöpfung komplett egal ist, eine verstockte Pickup- und, die massenhaftes Bienensterben nicht rührt, und eine superreiche Parallelgesellschaft, deren Gier kein Morgen kennt."