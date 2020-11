Der Schriftsteller berichtet in dervon seinen Erfahrungen mit Literaturrezensionen auf. Dass es dort mitunter seicht, wenn nicht gar gekauft zugeht, nimmt er achselzuckend zur Kenntnis, viel bemerkenswerter erscheint ihm der Stellenwert desin diesen Zirkeln, bei denen nicht immer ganz klar werde, welchen tatsächlichen Stellenwert sie haben. Zwar könne man "'so what' sagen. Fake oder nicht Fake - was sollen im Kontext des Diskurses über Literatur vorgespiegelte Gefühle und moralisch falsche Gefühle schon anrichten. Ein Unterschied zwischen Emotionen und Kognitionen besteht darin, dass kognitive Inhalte revidiert werden können. Emotionen können nicht zurückgenommen werden." Und "wenn in toto mehr falsche Gefühle in Umlauf sind, dann hat das Folgen für den Menschen, der auch das Ergebnis seiner Interaktionen im Internet ist. Nehmen nach der obigen Definition falsche Gefühle zu, verändern sie den Gefühlsbegriff, den wir jetzt leben.müssen nicht folgenlos bleiben."Weitere Artikel: Cornelia Geißler berichtet in dervon Frank-Walter Steinmeiers Digitalsalon zu Ehren vonBesprochen werden unter anderem"Das lügenhafte Leben der Erwachsenen" ( taz ),"Stille" ( FR ),"Die Topeka-Schule" ( NZZ ),Essay "What light there is. Über die Schönheit des Moments" ( Tagesspiegel ),Studie "Eine Spur von Glück" über lesende Frauen in der Geschichte (online nachgereicht von der FAZ ),"Homeland Elegien" ( Dlf Kultur ), eine Jubiläumsausgabe zu 70 Jahre "Peanuts" ( Jungle World ) und"Österreich im Jahre 2020" ().