, fragen Alice Bota und Julia Smirnova in der: "Gift ist effizient. Der sowjetische Geheimdienst KGB, schreibt das russische Autorenduo Andrej Soldatow und Irina Borogan in ihrem Buch 'The Compatriots', kannte viele Wege, politische Gegner einzuschüchtern. Aber Gift stach ganz klar hervor. Das Opfer. 'Verwandte und Freunde teilen diese fürchterliche Erfahrung, wie der geliebte Mensch stirbt. Auf eine Art ist das der.' Angehörige und Weggefährten wohnen dem Verfall des Opfers bei. Und sie verstehen: Auch sie sind gemeint. Selbst wenn das Opfer überlebt, verbreitet sich die Botschaft."Erschütternd liest sich, was die weißrussische Dolmetscherin und Journalistinbeivon den berichtet : "Die Festgenommenen bekommen zwei Tage lang nichts zu essen und kaum etwas zu trinken. Die Zellen sind überfüllt. Einige werden so, dass sieerleiden. Hilfe wird ihnen verweigert. Polizisten seien davon ausgegangen, dass Protestierende über den Chatdienst Telegramund für das Demonstrieren bezahlt würden. Also hätten sie in den Handys der Festgenommenen nach Beweisen dafür gesucht. Sie glaubten offenbar an die eigene Straflosigkeit."entern belarussische Staatsmedien, deren Journalisten oft gegangen sind, berichtet Kerstin Holm in der. Undbeginnt schon, schreibt sie unter Bezug auf die belarussische Journalistin Xenia Luzkina: "Beispielsweise werde Belarus, dessen Staatsname in der Verfassung verankert ist, plötzlich wieder russisch '' genannt, berichtet Luzkina. Außerdem behaupteten die Staatsmedien nun, die Opposition drohe damit, dass der Schulunterricht bald nur nochstattfinden dürfe. Diese Leute verstünden die belarussische Mentalität nicht, sagt Luzkina, die Menschen in ihrem Land seien, niemand habe Angst vor belarussischem Schulunterricht."In der schildert Felix Ackermann, wieeine militärischedurch deninszeniert: "Das staatliche Fernsehenlässt eine weinende Frau zu Wort kommen: 'Wir wollen unseren Präsidenten, und wir sind gegen die Faschisten!' Das' soll bei den Zuschauern eine Seite zum Klingen bringen, die bereits seit den ersten und einzigen freien Präsidentschaftswahlen von 1994 in Lukaschenkos Repertoire ist. Die Unterstellung, die Opposition kämpfe in Kontinuität mit dem Nationalsozialismus gegen die eigenen Einwohner, wird stets mit Bildmaterial derillustriert, an der sich weißrussische Kollaborateure in der falschen Hoffnung auf einen eigenen Staat beteiligt hatten."Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat eine geplanteam Samstag verboten. Die ist sich uneins , ob das richtig ist. Ja, findet Lea Fauth. Zwar hätten auch: "Trotz dieses Dilemmas ist das Verbot ein richtiger Schritt. Ein Nazi-Aufmarsch wie 2018 in Chemnitz, wo esauf Menschen gab, könnte auch bei dieser Großmobilisierung ein Szenario sein. Das gilt es zu unterbinden. Es gab und gibt zu viele Fälle, in denen nichts gegen rechtsextreme Gefahren unternommen wurde." Nein, findet Erik Peter: "Über den polizeilich nicht durchgesetzten Infektionsschutz bei der vergangenen Verschwörer*innendemo hatte Geisel noch in dergesagt, das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheitals die dort begangenen Ordnungswidrigkeiten. Dies hättemüssen. Richtig wäre es gewesen, vor Ort darauf zu regieren, wenn die Teilnehmer*innen das Tragen von Masken und den Mindestabstand verweigern.hätte es in der Hand, die Demo dann nicht laufen zu lassen."Markus Reuter kritisiert das Demo-Verbot bei: "Wer Grundrechte verteidigen will, muss das für alle Menschen und alle politischen Farben tun. So schwer das auch persönlich fällt undsich das anfühlt."Die unheimliche Frage, wie stark sich derund anderen Behörden ausgedehnt hat, ist bisher nur lückenhaft beantwortet. Florian Flade und Ronen Steinke haben für die herausgefunden , dass nicht nur von hessischen Computern Anfragen über missliebige Personen kamen: Und "in Hessen ermittelt das Landeskriminalamt zum Fall 'NSU 2.0',. Die Täter nutzen häufig Verschlüsselungstechnologien, um ihre Identität zu verschleiern. In Berlin werden bislang. In der Hauptstadt hat es zuletzt Fälle von Polizisten gegeben, die sich rechtsextrem äußerten."