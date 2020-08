Auch das Land Berlin muss jetztzulassen, berichtet Susanne Memarnia in der. Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass sich Berlin dem dementsprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts unterwerfen muss. Dasist hier hinfällig. In der Berliner rot-rot-grünen Koalition war es darüber zu Konflikten gekommen: "wollte das Gesetz bisher unverändert lassen. Ihr Hauptargument: Bei den sich häufenden Religionskonflikten an Berliner Schulen könnten kopftuchtragende Lehrerinnen nicht dieeinnehmen; insbesondere Mädchen, die von der Familie und/oder muslimischen MitschülerInnen zum 'Tuch' gedrängt würden, könnten von einer Kopftuch-Lehrerin kaum Hilfe erwarten. (...) Die Grünen, allen voran Justizsenator Dirk Behrendt, vertreten mehrheitlich die Gegenposition. Die besagt im Kern: Das Gesetz bedeutet de facto eine Verletzung der Religionsfreiheit und eineund gehört daher abgeschafft." Mehr hier Das Neutralitätsgesetz hat eine "weiche Stelle" bekommen, freut sich Jost Müller-Neuhof im: "Zu verdanken war das alles auch einerdes Bundesverfassungsgerichts, die das Auftauchen des Kopftuchs im Lehramt als Gefahr beschrieb. Doch vor einigen Jahren korrigierte Karlsruhe die Ansage. Seitdem können pauschale Verbote nur noch begründet werden, wenn der Schulfriede in Gefahr gerät. In eine. Es muss also echtes Ungemach drohen. Es liegt ein Verhängnis darin, dass die Verantwortlichen seitdem viel dafür getan haben, solche."Begeistert kommentiert auch Fabian Goldmann in dem auf Migrationsfragen spezialisierten, der die freiwillige Unterwerfung unter das Kopftuch auch als ein kraftvolles Zeichen gegen die "" der Mehrheitsgesellschaft deutet: "Ob 'göttliche Ordnung', 'Naturzustand', 'Volksempfinden' oder 'der gesunde Menschenverstand':berufen sich gern auf vermeintlich objektive Zustände, wenn es darum ging, die eigenen Privilegien zu sichern. Privilegien, die heute so groß sind, dass viele sie nicht einmal mehr wahrnehmen. Denn hinter 'weltanschaulich-religiöser Neutralität' verbirgt sich nichts anderes als die zur Normalität." Und auch Alan Posener freut sich in derüber diese Zulassung religiöser Zeichen an Berliner Schulen: "Als seien mündige Bürger nicht in der Lage, zwischen denzu unterscheiden, dem offiziellen und dem privaten. Als seien Richterin, Lehrer und Polizistin nicht in der Lage, diesen Unterschied zu erläutern." Eine kritische Kommentierung des Urteils war heute nicht zu finden.Nach demwerden die Probleme innoch größer, unktin der- denn dann fehle der "Tyrann", den man für alles verantwortlich machen kann: "Die andauernden Proteste in Weißrussland sind Nachhol-Proteste, die darauf abzielen, Weißrussland in dendes Westens zu überführen. Die Probleme, die jene westlichen Länder heutzutage umtreiben, werden dabei ausgeblendet. Und so darf man die Prognose wagen, dass eben diese Probleme im Falle eines erfolgreichen Ausgangs der Proteste, sobald die erste Euphorie vorüber ist, sofort ans Tageslicht treten werden. So ist nicht auszuschließen, dass am Ende der Proteste eine neue,steht als Lukaschenko, eine weißrussische Version eines Orban oder Kaczynski."Ab und an mal ein paar Sanktionen und- das ist alles, was diewagt, ärgert sich Carolin Emcke in der: "Da lohnt es sich doch, weiterhin russische Kritiker und Dissidenten zu ermorden oder international antidemokratische Bewegungen zu stützen, wenn es nur ein bisschen Leugnen, ein bisschen Gegenpropaganda,braucht, um schärfere europäische Reaktionen zu verhindern. Solange die EU sich nicht entschließt, als Reaktion auf russische Vergehen ihre Importe von russischem Gas auch mal um zehn bis 20 Prozent zu reduzieren, so lange bleibt moralische Empörung eine inflationäre Währung. Um auch die russische Elite wirklich zu treffen, könnte zusätzlich die Liste der Personen erweitert werden, denenerteilt wird."Wie würde die Außenpolitik eineraussehen, fragt Richard Herzinger im. Nun, man würde sichund den bereits von der Schwesterpartei Die Linke formulierten Devisen folgen. Die SPD bekenne sich zwar noch zur. "Doch angesichts ihres Widerstands gegen die Realisierung desder NATO sowie ihrer jüngst erhobenen Forderung, die USA sollten ihre in Deutschland gelagertenabziehen - verbunden mit dem Ausstieg Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe im Rahmen des transatlantischen Bündnis -, klingt dies zunehmend nur noch wie ein Lippenbekenntnis."