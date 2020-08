Was geschieht, wenn ein Land sich entlangorganisiert, kann man gerade prächtig imstudieren. Haben die Menschen davon jetzt genug? Sarah El Bulbeisi hat sich für diemit fünf libanesische Intellektuelle unterhalten , die darauf eine Antwort suchen., Direktorin des Arab Institute for Women, setzt all ihre Hoffnungen auf die Jungen und vor allem auf, die die Nase voll hätten: "Besonders Frauen leiden unter der, weil sie einstweilen dem durchwegs patriarchalisch geprägten religiösen Recht der verschiedenen Konfessionen unterstellt sind. Die Aufstände sind deshalb auch als Ausdruck eines Generationen- und Geschlechterkampfs zu lesen: Mit ihrem Kampf für einen säkularen, auf einem zeitgemäßen nationalen Selbstverständnis gründenden Staat lehnen sich die Jungen auf gegen eine politische Klasse, die ausbesteht und sie nicht mehr repräsentiert."Die Autorin schreibt heute ihre letzte-Kolumne "Orient-Express", die sie anfangs zusammen mit ihrer Kollegin betrieb und zitiert am Ende nochmal alle Namen, die ihr in den sozialen Medien unehrenhalber verpasst wurden: "Ein Jahr Kolumne, die 'Zionistin', 'AfD-Wählerin', 'Islamhasserin', 'Kafir', 'Lutz-Bachmann-Preisträgerin', 'PKK-Terroristin', 'Barzani-Anhängerin', '', '', '', 'Schwachmatin' und 'Hirntod-Patientin Ronya Othmann' verabschiedet sich und sagt Danke!"Arno Widmann hat für diedie Rede der US-Kongressabgeordnetenübersetzt, mit der sie auf die Beleidigungen des republikanischen Abgeordnetenreagierte, der sie auf den Stufen des Capitols als "" beschimpfte: "Ich stehe hier, weil ich sagen möchte: Bei der Verletzung, die Mr. Yoho mir zuzufügen versuchte, ging es nicht um mich. Wer so etwas sagt, in aller Öffentlichkeit, vor der Presse, der erlaubt damit anderen, seine Frau und seine Töchter genauso anzugreifen. Ich stehe hier, um zu erklären: Das ist. Völlig gleichgültig, welche Ansichten man hat."Zeit, mal übernachzudenken. Neulich beklagte Rudolf Neumaier in derdie endlosen Maisfelder in unseren ehemaligen Kulturlandschaften (unser Resümee ). Heute verteidigt Gunda Bartels imnach Lektüre vonBuch "Bauern, Land - Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang" ( Vorabdruck im) die Bauern und kritisiert die ": "Die stellt - angefacht von den längst spürbaren Folgen der Klimakatastrophe und diversen Lebensmittelskandalen - denunter Generalverdacht. Der altehrwürdige Bauernstand hat sich im öffentlichen Bild zu einer agroindustriellen Bande vonverwandelt. Dem gegenüber steht der romantisch verklärte neue Kleinbauer, der, frustriert von urbanen Leben, im entvölkerten ländlichen Raum aufgelassene Höfe pachtet, alte Ziegen- und Schafsrassen züchtet und eineunterhält."Volkan Agar beschreibt " in derals eine Logik des, zu dem angeblich Unterdrückte greifen: "Weil der Glaube an universelle Justiz verbraucht ist, greifen sie kommunikativ: Wer sich rassistisch und misogyn äußert oder soziale Ausbeutung zum Normalzustand erklärt, soll nicht einfach damit weitermachen. Aber Selbstjustiz ist gefährlich. Sie kann ein Zurückfallen hinter Rechtsstaatlichkeit bedeuten, Willkür ermöglichen. Zugleich wird Selbstjustiz aber, wenn die bestehende Ordnung nicht alle Menschen gleich behandelt."Außerdem: Hannah Bethke unterhält sich in dermit StipendiatInnen der Eles-Stiftung, die hochbegabte jüdische Studenten fördert, überheute.