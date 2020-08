Im unterhält sich Jule Hoffmann mit der Autorinüber deren Debütroman "Die Sommer" . Othmanns Vater war als1980 aus Nordostsyrien über die Türkei nach Deutschland geflohen, und 2014, da hatte sie schon begonnen, an "Die Sommer" zu schreiben, überfielen der IS dieim Nordirak - "'nachdem meine Großmutter und auch mein Onkel und seine Frau und die Kinder geflohen sind, kurz nach dem Genozid.' Schon ein bisschen davor, als die Lage schon so schwierig war, habe sie bereits angefangen, so etwas wie, was es im Dorf alles gibt. Die durch den IS unmittelbar vom Verschwinden bedrohte Dorfwelt ihrer Familie war für Ronya Othmann Anlass, eine Bestandsaufnahme zu machen. Sie wollte schriftlich festhalten, was sie wusste, woran sie sich erinnerte und was sie in Erfahrung bringen konnte." weiß im-Gespräch über Goethe, wie man die Briten zurück nach Europa holen könnte: "!" Auch ansonsten gibt es viele Komplimente: "Wenn ich jemand auf einenschicken sollte, der die menschliche Spezies vertritt, dann wäre es Goethe" und nicht etwa Alexander von Humboldt, denn der "hat nicht auch noch fantastische Romane, Gedichte und Dramen geschrieben. Goethe hatte vielleicht den Vorteil, in einer Zeit zu leben, in der ein einzelner Mensch nahezuerfassen konnte. Danach war das nicht mehr möglich."Außerdem: Für die Berliner Zeitung spricht Cornelia Geißler mit dem Kinderbuchautor, der in seinem neuen Buch "Wie alles kam" aus seiner Kindheit erzählt. Besprochen werden unter anderem"Die Sommer" ( taz ),wiederentdeckte Texte in "Ich erwarte die Ankunft des Teufels" (online nachgereicht von der Welt ),Öko-Comic "The End" ( Tagesspiegel ),"Hegel im verdrahteten Gehirn" ( SZ ) undProsa-Bildband "Weiß" (). Mehr in unserer Bücherschau ab 14 Uhr.