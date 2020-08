Derist eine ethnozentrische Ideologie. Der Rassismus inwird dagegen kaum thematisiert, schreibt der schwarze Araber Malcolm Ohanwe bei: "Fast jeder nicht-schwarze Muslim und/oder Araber hat schon mal mitbekommen, dass die Tochternach Hause bringen darf, weil das unsittlich wäre. Was aber viel zu wenige Leute mitbekommen: Wie grausam der 1.300 Jahre lang andauerndewar. Wie im Libanon oder den arabischen EmiratenMenschen mit dunklerer Haut auf widerlichste Art für ihre Arbeit als Kindermädchen oder Bauarbeiter ausgebeutet und ihrer Menschenrechte beraubt werden. Oder wie verschwiegen wird, dass viele bedeutsame Errungenschaften in der 'Islamischen Welt' auf Schwarze Personen zurückgehen."Das sieht Mohamed Amjahid, Autor des Buchs "Unter Weißen - Was es heißt, privilegiert zu sein" und selbst marokkanischer Herkunft, anders. Selbstist für ihn nur ein abgeschwächter Reflex des weißen, schreibt er in der: "Die Kehrseite von Rassismus sind ... Sie gelten überall auf der Welt. Denn der Kolonialismus und die postkoloniale Weltordnung danach haben eine konstruierte Hautfarbenskala: weiß = privilegiert, nichtweiß = weniger oder gar nicht privilegiert. Deswegen versuchen viele Nichtweiße,. Zum Beispiel beim antischwarzen Rassismus in nordafrikanischen Gesellschaften, die sich angesichts Schwarzer Geflüchteter als 'weißer' konstruieren."Aber Diskriminierung ist schließlich überall, selbst in den, erzählt der estnische Komponistin der: "Die Liste ist endlos; man kann ein amüsantes Scherzo daraus machen oder eine Valse triste..." Und schreibt über ein paar Erfahrungen, die er inund auchmachte. "Ich kann die Beispiele sprudeln lassen wie die Fontäne im Genfer See: Zu einer Zeit, da es in Schweden niemand für etwas Skurriles hielt, dassmit norwegischem Akzent in den Filmen vonspielte, untersagte man mir, im finnischen Radio zu sprechen - wegen meines. Das wurde mir offen mitgeteilt, das blieb nicht im Geheimen. Ich will damit keinesfalls behaupten, dass dergewesen wäre. Umgekehrt nämlich haben die Esten ein durch und durch zynisches Verhältnis zu den Finnen. Sie sehen sie nur als, die über den Tourismus - und den Alkoholkonsum - Riesenmengen an Geld ins Land bringen."hat sein Online-Magazingegründet, um mit Vernunft aufantworten zu können. Drei Mediziner wehren sich heute gegen die Behauptung, der "" sei eine rassistische Erfindung, die der Demütigung einer Gruppe diene. Gerade bei Schwarzen in Amerika werde die Diagnose derfür rassistische Schlussfolgerungen missbraucht. Dies sei zwar nicht zu bestreiten, so die Autorinnen. "Wie die meisten medizinischen Messgrößen ist der BMI ein unvollkommener Indikator für das Risiko einer schweren Erkrankung oder Sterblichkeit und muss mit anderen Informationen kombiniert werden, um eine individuelle Beurteilung zu ermöglichen. Aber die Behauptung, der BMI solle auf dengeworfen werden, ist dennoch gefährlich falsch. Weit davon entfernt, den Schwächsten zu schaden, ist er ein entscheidendes Instrument zum Schutz der Gesundheit der schwarzen Bevölkerung und anderer Minderheiten."