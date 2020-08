"Dieser Beschluss ist Irrsinn!", ruft in derzur Entscheidung des Bundestags dieals antisemitisch einzustufen. Und führt im Gespräch mit Bascha Mika fort: "Der Bundestag soll, die antisemitische Straftaten ahnden. Aberist immer sehr, sehr gefährlich. Politik zu machen, nur um sein Gewissen zu reinigen, ist politischer Unsinn. Ich fordere eine radikale Auseinandersetzung mit BDS - aber nicht unsinnige Beschlüsse."" kann auch schwarze Denker treffen, die von anderen schwarzen Denkern beschuldigt werden, ihrer Theorie des Rassismus nicht ausreichend zu huldigen, wie jetzt den marxistischen Autor, der bei den "Democratic Socialists of America" (DSA) in New York, einem linken Club, der Politikerinnen wie Alexandria Ocasio-Cortez hervorbrachte, einen Zoom-Vortrag halten wollte. Darin sollte es um die Bekämpfung von Corona gehen, bei der der Aspekt der Hautfarbe nach Reeds Meinung gegenüber anderen sozialen Faktoren überbetont werde, berichtet Michael Powell in der: "Mails wurde hin- und hergeschickt, Ärger staute sich auf. Wie konnte wir einen Mann einladen, fragten Mitglieder, der in einer Zeit der Seuche und des Protests den? Ihn sprechen zu lassen, sagte der 'Afrosocialists and Socialists of Color Caucus' des Clubs, war 'und milde gesagt unsensibel. Wir dürfen keine Angst haben von 'Rasse' und Rassismus zu reden, nur weil das von Rassisten missbraucht werden könnte' so der Caucus weiter. 'Das ist feige und gibt rassistischen Unternehmen Macht.'"Selbst in Corona-Zeiten steigt die Zahl der, lernt-Autorin Cosima Lutz von der Juristinund der Psychologinvon der Beratungsstelle Themis . "'Wir haben in der heißen Corona-Zeit, also März, April, Mai, Juni, im Vergleich zum Vorjahreszeitraumdurchgeführt', sagt Lansink. 'Obwohl die Theater geschlossen waren und die Filmproduktionen gestoppt.' Wie kann das sein? Dafür gebe es zwei Gründe. Gerade in dieser Branche, so die Psychologin Fischer, sei derwährend der Probenprozesse und Dreharbeiten in der Regel so enorm, 'dass manche Vorfälle gar nicht so zeitnah reflektiert werden können'. Die quälende Gedankenspirale aus Selbstvorwurf, Scham,Wut und Hilflosigkeit kam in der Zeit des Innehaltens. ... Corona habe noch auf eine andere Weise die Zahlen hoch schnellen lassen, sagt Juristin Lansink. 'Wir haben gemerkt, dass in dieser Krisenzeit Betroffene noch vulnerabler geworden sind. Da ist dann einfachausgenutzt worden.'"