anschachtel / Brautschachtel, Inschrift: "Efter Spaadom skal syv Quinder treatte om en mans bure", 1702 © Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen / Christian Krug





-Kritiker Arno Widmann besucht in der Berliner Gemäldegalerie eine Ausstellung zum "Bilderatlas Mnemosyne" des Kulturhistorikers, der damit zeigen wollte, wie sichin der Kunst seit der Antike ständig wiederholen. Widmann erliegt schnell den Verführungen, die Warburg ihm anbietet: "Aby Warburgs Kunst, die Dingeund in einen anderen zu stellen, wirkt sehr animierend. Vielleicht sogar ein wenig zu sehr. Man traut sich, Sachen zu sehen, die gar nicht da sind. Zum Beispiel einenlässt. In Wahrheit aber sieht man auf Jacopo del Sellaios Gemälde 'Landschaft mit biblischen Szenen und Szenen aus Heiligenlegenden' den Heiligen Franz von Assisi, wie er auf dem Berg Alverna bei Arezzo von einem Seraphim dieempfängt. Einen Schritt weiter gibt es ein Reklameplakat aus dem Jahre 1930, ein junges Mädchen, das an der Hand seiner Muttergeht, während es an der anderen Hand einen Luftballon hält. Warburg hat Mutter und Tochter voller Freude in seine Sammlung aufgenommen, weil er darin so etwas wie eine Wiedergeburt des antikensah. Aber: Wem einmal die Augen geöffnet wurden, der sieht nicht mehr nur das, was er sehen soll."Sonja Zekri unterhält sich für die SZ per Videoanruf mit einigen Künstlern im halb zerstörten. Verzweifelt sind sie und fast schon jenseits der Hoffnung, es könnte mal besser werden: "Zaatari ist einer der Gründer der Arab Image Foundation, eines: 'Unsere Sammlung hat das Unglück überstanden, Fotografien, Negative, auch digitale Abzüge, aber unsere Büros sind verwüstet. Die Druckwelle hat Schreibtische und Computer zerstört und die Türen verbogen.' Ein Teil der Sammlung wurde evakuiert und ins Nicolas-Ibrahim-Sursock-Museum in Achrafieh gebracht, aber das- untergebracht in einem venezianisch-osmanischen Palast - wurde, die bunten Glasfenster, einzelne Werke, kein Totalschaden, aber auch nichts, was in einem Land wie Libanon ohne Weiteres zu reparieren wäre. Andere traf es schlimmer., die Direktorin der Letitia Galerie in Hamra, kam ums Leben, ebenso der Architekt, der das Gebäude entworfen hatte, in dem die Galerie Tanit untergebracht war, die ebenfalls beschädigt wurde, so wie auch das Beirut Art Center."Besprochen wird außerdem die Ausstellung "" im Martin-Gropius-Bau in Berlin ( Tsp