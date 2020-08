Die "" ist nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Realität. In den USA kann sie dazu führen, dass "Falschmeinende" vom einen Tag auf den anderen gefeuert werden.hat gegen die "Cancel Culture" ein eigenes Magazin namensgegründet (unsere Resümees ). In dernimmt Mounk zu den Debatten umundStellung. Dass die Kritik an ihren Ausladungen am Ende gefruchtet hat, sollte die deutsche Öffentlichkeit nicht beruhigen, so Mounk: "Denn wie ich in den USA erlebt habe, kann sich dieschnell ausbreiten. Als die ersten Anzeichen vor fünf Jahren auf dem Campus auftraten, taten viele Journalisten und Wissenschaftler das noch als Randphänomen ab. Das war ein Fehler: Dieselben Tabus, die sich vor einigen Jahren in kleinen 'progressiven' Colleges in Vermont oder Maine herauskristallisierten, greifen mittlerweile gesellschaftlich breit um sich. Deshalb ist es umso wichtiger, dass deutsche Intellektuelle und Entscheidungsträger nicht den gleichen Fehler wie ihre amerikanischen Kollegen begehen. Bei der Cancel-Culture geht es nämlich. Wenn sich das Prinzip, dass ein paar Aktivisten einen Künstler oder Schriftsteller für unakzeptabel erklären kann, einmal etabliert, dann verengt sich der öffentliche Diskurs rapide."Außerdem interviewt Anna-Lena Scholz in der, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft, und, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, zum Kommunikationsunfall der DFG mit Dieter Nuhr.Stefan Laurin weigert sich , in der Debate umeinen Fall von "Cancel Culture" zu sehen: "Denn es war Mbembe, der den Boykott israelischer Wissenschaftler und Künstler forderte und im Fall der israelischen Wissenschaftlerin Shifra Sagy sogar durchsetzte. Ihm und den anderen Unterstützern der antisemitischen BDS-Kampagne die - von Steuerzahlern finanzierte, um nichts anderes ging es - Bühne zu verweigern, bedeutet letztendlich nichts anderes, als Mbembezu verabreichen und zu verhindern, dass künftig keine Israelis mehr auftreten können:und ein Vertreter der Cancel Culture ist Mbembe."' in "Die Gesellschaft der Singularitäten" und "Das Ende der Illusionen" entwickelte soziologische These vom Abstieg derund vom Aufstieg einer neuen eher urbanen und ökologischen Mittelklasse hat prägende Kraft entwickelt. Robert Pausch und Bernd Ulrich fragen ihn in der, wie er sich den Erfolg seine Theorien auch in der Politik erklärt, aber er bleibt vorsichtig und wendet sich: "Dieder alten Mittelklasse durch die Arroganz der neuen Mittelklasse, die medial so gerne verbreitet wird, ist eher ein Folgeproblem. Denn die eigentliche Verunsicherung in der traditionellen Mittelklasse betrifft ja ihre: Man hat sich hier lange mit dem Modell des sozialen Aufstiegs, der für alle erreichbar sei, identifiziert. In den 1950er- bis 1970er-Jahren funktionierte das auch. Nun aber: Mit mittleren Bildungsabschlüssen kann man nicht mehr aufsteigen, der industrielle Sektor bricht weg und mit ihm die einmal stolze Arbeiterkultur, die ländlichen Regionen scheinen teilweise abgehängt zu sein."Außerdem: Felix Stephan begrüßt in derden strengen Bericht der TU Darmstadt zu den Plagiatsvorwürfen gegen die Soziologin. Nun drohe ihr sogar ein Disziplinarverfahren und der Verlust des Beamtenstatus.