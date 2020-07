Schon als Schauspielerin findetauf der Bühne wie auf der Leinwand ihren Weg tief in die Herzen des Publikums, schwärmt Ulrich Seidler in der. Und erst recht gelingt ihr das mit "Be Your Own Prince", ihrem Debütalbum, in dem schon einzelne Buchstaben große Effekte zeitigen. In dem Stück "The One" etwa stößt Seidler auf ", das ganze Dramen fasst." Es "gehört zu dem Wort 'sorry' und changiert zwischen Wut, Resignation, Liebe, Trauer und Ironie. Zwanzig Sekunden schwebt dieser Ton, bis der letzte Atemhauch ausgequetscht ist (wehe, da wurde irgendwas geloopt!) - und im Bild schiebt sie sich immer weiter in die Schräge, irgendwie yogaartig, ausgeschlafen und zugleich todmüde, bis sie mit ihrer Hand am Boden ist und sich zwar in einer stabileren Lage wiederfindet, in dieser aber, nach kurzer Prüfung, auch keine Erleichterung. Was für ein zäher Kummer! Und."Weitere Artikel: Für eine Reportage imhat sich Charlotte Higgins in eines der Labore begeben , diepandemiologisch analysieren. Das Garagenrock-Labelwurde nachaufgelöst, berichtet Johannes von Weizsäcker in der. Michael Pilz hat für diedas Gut Fresenhagen besucht, auf dembegraben liegt. Peter Keepnews ( NY Times ) und Wolfgang Sandner () schreiben Nachrufe auf die Jazzsängerin. Hier ein Auftritt bei derBesprochen werden' Jazzalbum "Wu Hen" ( Pitchfork ), weitere Jazzneuheiten ( NMZ ), die Compilation ""The Ladies of Too Slow to Disco, Vol. 2" ( taz ) und eine-Aufnahme der Violinistin NZZ ).