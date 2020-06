In der Coronakrise, die zur Schließung vieler Bibliotheken führte, hat daseine "National Emergency Library" gegründet und die Ausleihe eingescannter Bücher erleichtert. Dagegen klagen nun einige amerikanische Verlage, darunter Randomhouse, Hachette und HarperCollins, schreibt Julia Barthel in. Internet-Archive-Gründer Brewster Kahle begründet seine Initiative in einem Blogpost so: "erwirbt das Internet-Archiv Bücher und leiht sie aus, wie es Bibliotheken schon immer getan haben." Aber mit der Klage der vier Verlage hat sich diese Situation nun verändert, so Barthel: "'Trotz des Spitznamensgehen die Handlungen des Internet Archives weit über die legitimen Bibliotheksdienste hinaus, verletzen das Urheberrechtsgesetz und stellenim industriellen Maßstab dar', schreiben die Kläger. Damit werde nicht nur das temporäre Projekt der National Emergency Library, sondern dieangegriffen, antwortet das Internet Archive in einem Blogpost mit der abschließenden Aufforderung: 'Lasst uns ein digitales System bauen, das.'"Trotz einiger Fortschritte beim Breitbandausbau stehtallenfalls mittelmäßig da, schreibt Jörg Hunke in dernach Lektüre einer EU-Studie zum Thema: "Besonders schlecht sieht es .. bei der Digitalisierung deraus. Hier steht Deutschland nur auf Rang 21... Und das machte sich auch in derbemerkbar, als bundesweit die Gesundheitsbehörden mit den neuen Herausforderungen bei der Erfassung von Infizierten und Erkrankten an ihre Grenzen kamen, weil sie nochsind." Im Kommentar erklärt Hunke den Lesern nochmal, dassnicht wieder weggehen wird.Der in Mode gekommene Videokonferenzendienstbeugt sich (anders als Twitter) der chinesischen Regierung und lässt Menschenrechtler nicht konferieren - ein schwerer Fehler, meint Sebastian Christ im: "Offene Kommunikation im Netz ist nur dann möglich, wenn die dazu genutzten Kanälezur Verfügung stehen. Ein expandierendes Unternehmen wie Zoom lebt davon, möglichst viele Menschen mittels Videokonferenzen zu verbinden. Der Opportunismus, den Zoom gegenüber der chinesischen Regierung nun an den Tag gelegt hat, könnte das Unternehmenzu stehen kommen."ist in China verboten. Aber die chinesische Regierung nutzt Twitter für ihre Propaganda. Twitter hat jetzt zurückgeschlagen und Tausende Konten aus Russland, der Türkei und eben China gelöscht, berichtet Deniz Yücel in der: "Betroffen sind 1152 Accounts aus Russland, 7340 aus der Türkei und. Zusätzlich zu diesen 'hochaktiven' Konten habe man, so teilte das US-Unternehmen am Donnerstagabend mit, rundchinesische Accounts gesperrt, die als Verstärker gedient haben sollen."Außerdem: In derstellt Wolfgang Kleinwächter eine Initiative der Vereinten Nationen für ein "" vor ( mehr dazu hier ).