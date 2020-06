Derhateines seiner raren, aber umso epischeren Interviews gegeben. Unter anderem geht es um seine große Abrechnung "Murder Most Foul", eines der jüngeren Lebenszeichen des Nobelpreisträgers: "Ich denke übernach. Die lange, sonderbare Reise des nackten Affen. Ohne es zu leicht nehmen zu wollen, aber jedes Leben ist so flüchtig. Jedes menschliche Wesen, egal, wie stark oder mächtig, ist zerbrechlich, wenn es um den Tod geht. Ich denke da ganz allgemein, nicht persönlich darüber nach. .... Heutzutage gibt es definitiv mehr Anspannung und Nervosität als früher. Aber das betrifft nur Leute eines gewissen Alters, Leute wie uns beide. Unsereins neigt dazu, in derzu leben. Aber das sind nur wir. Die jungen Leute haben diese Neigung nicht.. Alles, was sie kennen, ist, was sie sehen und hören und sie glauben alles mögliche. In 20 oder 30 Jahren werden sie an der Spitze stehen. Wenn du heute jemanden siehst, der zehn Jahre alt ist, dann wird der in 20 oder 30 Jahren die Kontrolle haben und keine Ahnung von der."Sehr anschmiegsam bespricht Stefan Hochgesand in derKonzeptalbum "Island", an dem er sehr viel Freude hat: Es geht um toxische Maskulinät, Drogenabhängigkeit und Problematiken des Hedonismus. "Die Komplexität bei Owen Pallett, woliegt - sie fischt, bei aller Meeresmetaphorik voller Riffe, nie nach Komplimenten. Und doch läuft sie quer zum Mainstream: So arbeitet Owen Pallett oft mit Techniken der klassischen Musik: etwa- zwei Tonarten in einer -, wie sie sich im sinfonischen Werk von Claude Debussy findet. In einem Popsong taucht dies sonst eher selten auf. Palletts Akkorde dringen mitunterauseinander." Wir hören rein: Uneins ist sich allerdings Daniel Gerhardt auf, obAlbum "Pop" wirklich der große Wurf ist, wie die darauf geäußerten Thesen implizieren: "Kliemann kokettiert mit dem, aber dieses Mal passt die Pose nicht zur Erscheinung. Es gibt ja gerade keinen Müll in seinem Leben und seinen Liedern, keine Menschen und keine Schlagbohrmaschine, die nicht mehr zu reparieren wären. Es gibt nur Probleme und Kliemanns Lösungen. Die Frage ist, ob das die Lösung ist."Besprochen werden das neue Album von Standard , mehr dazu hier und dort ) und"Swallow Tales" ( Standard ).