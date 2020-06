steht im Sturm. In einem Tweet hatte sie sich lustig gemacht über das Tweet einer Organisation, die trotz der Coronakrise die Welt besser machen wollte für "". Rowling hatte darauf geschrieben: "'People who menstruate.' I'm surefor those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?" Es folgte ein Tsunami der Entrüstung über die Unverschämtheit, dass Rowling ihregegen eine genderisierte Sprache verficht, die alle Grenzen auflösen zu wollen scheint. Nun hat Rowling sich nochmal verteidigt, berichten die Agenturen ( hier bei). Und sie sagt, dass sie sich dem Transaktivismus nicht beugen wolle. Frauen, schreibt sie in ihrem Blog , leben in einer frauenfeindlicheren Welt denn je. Die Infragestellungdurch Transaktivisten zählt sie dazu: "Es reicht für Frauen nicht aus, an der Seite von Trans-Menschen zu stehen. Frauen sollen akzeptieren und bekennen, dass eszwischen Transfrauen und ihnen selbst gibt." Sie habe alle Argumente "über Weiblichkeit gelesen, die nicht im geschlechtlich definierten Körper liege, und alle Behauptungen, dass biologische Frauen keine gemeinsamen Erfahrungen hätten, und ich finde sie ebenfalls frauenfeindlich und regressiv. Eines der Ziele der Leugnung derist ganz klar auch, die angeblich separatistische Idee zu untergraben, dass Frauen ihrehaben oder - ebenso bedrohlich - dass sie gemeinsame Realitäten haben, die sie zu einer politischen Klasse machen."Welche Statuen der späteren Zeit werden noch?, fragt Thomas Kielinger in dermit Blick auf denvonin Bristol ( Unser Resümee ), den er leider wenig konkret und die Geschichte des britischen Sklavenhandels resümierend als "" verurteilt: "Selbst am-Denkmal vor dem Parlament in London strichen Erregte den Namen Churchill durch und malten darunter '…'. Am Balliol College in Oxford tobt seit Jahren ein heftiger Kampf um das in Stein gemeißelte Ganzkörperbildnis von, dem Imperialisten par excellence, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts Afrika vom Süden bis Norden als von der britischen weißen Rasse zivilisiert erträumte. 'Denkt daran, dass ihr Engländer seid und damit den ersten Preis in der Lotterie des Lebens gewonnen habt', pflegte er zu verkünden. Weiße Engländer, natürlich, von anderen Hautfarben war nicht die Rede. Als nächster Kandidat für einen Statuen-Sturm dürfteherhalten, sichtbar aufgestellt vor dem Foreign Office in London wie auch in zahllosen Stadtzentren der Insel. Lord Clive, Militär und Politiker, war im 18. Jahrhundert der erste Gouverneur Bengalens und brachte weite Landstriche Indiens mit brutalen Methoden unter britische Kontrolle."Der britische Theologe rechtfertigt in derden Abriss von, wie jüngst in Bristol geschehen: "Höfliche Petitionen, die Statue Colstons und anderer zu entfernen, wurden ignoriert. Lange bevor ein sogenannter Pöbel die Statue in den Fluss warf, hatten schwarze Aktivisten darum gebeten, solcheunterzubringen, wo die hingehen können, die sie unbedingt sehen wollen, uns aber die Demütigung der Beleidigung unserer unterdrückten Vorfahren erspart bleibt. Weiße Behörden haben unseren Anspruch darauf ignoriert, denn unser Leben zählt nicht, und mit Blick auf dieWeißer uns gegenüber zählen offensichtlich auch unsere Gefühle nicht."In einem wütenden Gastkommentar in der verurteilt der Unternehmer Simon M. Ingoldalsund "Puristen, die nur reine, ursprüngliche Formen kultureller Expression anerkennen": "Das bestimmende Merkmal unserer Zeit ist nicht etwa ein Mangel an kultureller Vielfalt, sondern derenund selbstgewählte Nischen. Das Resultat ist die totale Unübersichtlichkeit. Laufend entstehen neue Mikro- und, jedes mit seiner eigenen Identität und Ideologie. Was sie besonders auszeichnet, ist das stark ausgeprägteihrer Anhänger. Sie beanspruchen für sich, als Teil einer Bewegung wahr- und ernst genommen zu werden, beseelt von der Überzeugung, einezu haben. Dieser Hang zur unbedingten Selbstbehauptung ist der Motor derjenigen Identitätspolitik, die den Grundton der öffentlichen Debatte zu Gesellschaftsthemen fast überall dominiert."