Schwerpunkt: Debatte um Achille Mbembe und die Ruhrtriennale

Viel Streit um, der den Eröffnungsvortrag bei der nächsten Ruhrtriennale halten soll und nun antisemitischer Äußerungen bezichtigt wird. Er habe einen akademischen Boykottgefordert und in einem Aufsatz Israels Politik mit derverglichen, hieß in einem Artikel der, in derund im Blog(unser Resümee ). Nun verteidigt ihn Patrick Bahners in der hier , mit Hinweis auf den mit 100.000 dotierten Gerda-Henkel-Preis, den Mbembe erhalten hat). Etwas ausführlicher lässt sich Bahners hier nachlesen Und auch Jörg Häntzschel nimmt Mbembe in dergegen die Vorwürfe in Schutz, auch gegen Äußerungen des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, der laut Mbembe scharf kritisierte: "Mbembe ist angesichts der Vorwürfe. 'Ich binoder Unterstützer des BDS oder sonst einer Organisation, die im israelisch-palästinensischen Konflikt involviert ist', schreibt er. Und ergänzt: 'Ich halte nichts von einem allgemeinen Boykott israelischer Akademiker.' Er kenne, so Mbembe weiter, 'keinen ernsthaften Wissenschaftler, der das Apartheidsystem in Südafrika mit dem Holocaust vergleichen' würde." Schon diehatte Mbembe mit diesen Äußerungen zitiert Mbembes Zitate zu Israel finden sich vor allem in einem Artikel der Zeitschrift, den man hier nachlesen kann. Unter Bezug auf diesen Artikel bleibt Alan Posener in derbei den Vorwürfen gegen Mbembe: "Für Mbembe sind 'das Apartheidsystem in Südafrika und die Vernichtung der Juden in Europa'... emblematische Manifestationen der Fantasie der Ausgrenzung'. (...) Schlimmer jedoch als das Apartheidsystem ist Israels heutige Politik gegenüber den Arabern: '(D)ie Auswirkungen des israelischen Projekts (sic) auf den palästinensischen Körper sindals die relativ primitiven Operationen des Apartheidregimes in Südafrika zwischen 1948 und den frühen 1980er Jahren. (...) Das zeigt sich in seiner fanatischen Politik der Zerstörung.'"Und für-Herausgeber Jürgen Kaube, der sich die Mühe gemacht hat, etwas ausführlicher bei Mbembe nachzulsen, gibt esdaran, dass Mbembe zumindest "" sei (womit Kaube eine Wortprägung Mbembes variiert): "Oder wie ist es zu verstehen, wenn er nach einer Ausführung zur Fatalität einer überdefinierten Gruppe die Bemerkung anschließt: 'Die Juden bezahlten bekanntlichmitten in Europa.' Sie bezahlten ihn, den Preis, bekanntlich wofür genau, Herr Mbembe? Für Endogamie? Die Vernichtung war also eine obzwar schlimme Reaktion auf ihr Sosein? Zuletzt hatte der späte Ernst Nolte so argumentiert." Eine Suche nach Mbembe bei Twitter liefert weitere Beiträge zu Debatte.Drei, denen die ihren Leitartikelplatz überlässt, wittern angesichts der Corona-Krise Morgenluft: "Diese Krise zeigt erneut, dass nur einzu einem ausreichend schnellen Absinken der Umweltbelastungen und des CO2-Austoßes führt, um dem Klimawandel wirksam zu begegnen. Eine ausreichende Entkopplung von CO2-Verbrauch und BIP-Wachstum ist unmöglich. Deshalb fordert Degrowth einen umfassendender Wirtschaft, der auch mit einem Rückgang des BIP in den Ländern des globalen Nordens einhergeht.nach der Krise nicht zur sozial ungerechten und ökologisch zerstörerischen Wachstumswirtschaft zurückkehren."In der überlegt der Kulturwissenschaftler, ob wir nach der Coronakrise wirklichwerden. So recht glauben mag er es nicht, aber träumen kann man ja mal: "Die von Covid-19 erzwungene Medialisierung des menschlichen Kontakts ist eigentlich, was der Umwelt passieren konnte, sofern sie auch künftig die Anzahl gefahrener und geflogener Kilometer reduziert. Und wie wäre es damit, das Verbot der Gruppenbildung und die Abstandsregel von 2 Metern für Passanten aufzugreifen: als, die nur noch bewegt werden dürfen, wenn sich Fahrgemeinschaften bilden? Dann würde der Kampf gegen die Klima-Krise von der Corona-Krise sogar profitieren."in einem Ausnahmezustand sind wichtig und richtig. Aber irgendwann müssen siewerden, warnt dagegen die Philosophinin deralle, die jetzt hoffen, im Zuge der Coronakrise diezu können: "Die gegenwärtige Notsituation ist eine Notsituation. Sie positiv aufzuladen und daraus erstrebenswerte Modifikationen für das Leben in der Zukunft nach der Pandemie abzuleiten, mag manche emotional über die Krise hinwegtrösten,ist es nicht. Nichts spricht dagegen, die Erfahrungen, die heute gemacht werden, ebenso ernst zu nehmen wie frühere Erfahrungen und sie auf positive und negative Aspekte hin zu analysieren. Es ist sinnvoll und wichtig, aus Erfahrungen zu lernen. Doch das darf auf keinen Fall heißen, die Ausnahmesituation sukzessivzu überführen oder sich den Ausnahmezustand für immer zu wünschen."