Ideen

Wer in Peking den Hauptbahnhof verlässt, dem wird per Kamera die Temperatur gemessen, und wenn die Werte nicht stimmen, werden alle Mitreisende per App benachrichtigt. In Südkorea wird überlegt, digitale Armbänder verpflichtend einzuführen, die bisher nur für Sexualstraftäter vorgesehen waren. In der Welt warnt der Philosoph Byung-Chul Han vor der biopolitischen Disziplinargesellschaft, die uns auch bald drohen könnte: "Der Westen wird bald zu der eigentlich verhängnisvollen Erkenntnis gelangen, dass allein eine Biopolitik, die einen uneingeschränkten Zugriff auf das Individuum erlaubt, den Shutdown verhindert, dass gerade die geschützte Privatsphäre einen Schutzraum für das Virus darstellt. Diese Erkenntnis bedeutet aber ein Ende des Liberalismus. Die Asiaten rücken mit einer für Europäer unvorstellbaren Härte und Disziplin dem Virus auf den Leib. Dabei steht das einzelne Individuum im Fokus der Überwachung, was den Hauptunterschied zu Europas Pandemiebekämpfung ausmacht."



In der SZ assoziiert Alexander Kluge im Interview mit Lothar Müller gewohnt geistreich über rebellische Gefühle und die List der viralen Vernunft im Kampf gegen Corona, der Notwendigkeit, mit dem Gegner Frieden zu schließen, und der Reparaturbedürftigkeit unserer Gesellschaft: "Ich glaube schon, dass unser Verhältnis zur Natur einigermaßen gestört ist. Es geht nicht nur um die Verteilung der Güter in der Welt. Wenn alle Schutzmasken in China produziert werden und alle Medikamente in Indien, dann haben wir ein konkretes Problem, dann fangen wir wieder mit der Naturalwirtschaft an und produzieren in den Nähereien der Stadttheater Gesichtsmasken... Wir werden auf solche Erfahrungen zurückgeworfen, wie 1945. Die Naturalwirtschaft, die jetzt aufkommt, erinnert mich unmittelbar an 45. Keine Bank, keine Obrigkeit war damals mehr vorhanden. Schinken besorgen in Klein-Quenstedt, dem Dorf bei Halberstadt. Ich habe einmal in meinem Leben einen anerkennenden Blick von meinem Vater bekommen, das war, als wir Jungens mit Handwagen das Proviantamt stürmten und anschließend ein mittelalterliches Kaufhaus plünderten, das sieben Keller hatte, und ganz unten lag Kaffee aus dem Jahr 1938, nicht geröstet."