Manch einer hat bei Bob Dylans kürzlich veröffentlichtem 17-Minuten-Epos "Murder Most Foul" eher abgewunken: Monoton wiederholte Melodien und eine Auflistung aller möglichen Referenzpunkte der amerikanischen Geschichte und Populärkultur seit der Ermordung Kennedys waren jedermanns Sache nicht. Eine solche Einschätzung verpasst aber gerade den eigentlichen Witz an der ganzen Sache, meint Heinrich Detering in einem großen FAZ-Essay über den Song: Dylan wandelt hier schon im Titel - ein Zitat des Geistes von Hamlets Vater - auf Shakespeares Spuren. Um den Mord an seinem Vater aufzuklären, "lässt Hamlet am Hof der ehrbaren Mörder ein Stück aufführen, das die wahren Zusammenhänge andeutet: 'a play'. Das Spiel-im-Spiel, das Theater-auf-dem-Theater soll die böse Wahrheit ans Licht bringen. ... Wie das Wort 'play', das im Song einundsechzig Mal erscheint, sowohl das Abspielen einer Schallplatte als auch die Aufführung eines Stücks meint, so sind auch die konkreten Musikstücke, die - je nach Perspektive - den Mord am König aufdecken oder angesichts dieser traurigen Wahrheit Trost spenden sollen, mit Shakespeares Theaterwelt verschränkt."



Auf eine Initiative von Lady Gaga hin fand sich am Samstagabend unter dem Motto "One World - together at Home" eine große Schar namhafter Rock- und Popmusiker per Schalte zusammen, um für Spenden an die WHO zu werben. Ein "politisches Manifest" sah Harry Nutt von der Berliner Zeitung in diesem "ganz besonderen Moment in der Geschichte der populären Musik", denn mit diesem "gemeinsamen Auftritt der Vereinzelten" brachten sich die Musiker "ganz ausdrücklich gegen ihren Präsidenten in Stellung." Davon abgesehen machte der Abend auch einfach richtig gute Laune, schreibt Jörg Wunder im Tagesspiegel. Dann doch eine Spur zu amerikanisch fand FAZ-Kritikerin Johanna Dürrholz den Abend: "In der Pre-Show machen Firmen wie Pepsi oder Cisco Werbung, die mit trauriger Klaviermusik unterlegt und nur darauf ausgelegt ist, zu zeigen, was die Konzerne gerade alles Gutes tun in Zeiten der Krise. Das ist manchmal dann doch zu viel des Eigenlobs."



Auch bei SZ-Kritiker Jan Kedves stellt sich - von der "sehr schlechten Soundqualität" und den an der Zahl eher raren Höhenpunkten mal abgesehen - bei der ganzen Sache ein deutliches Magengrummeln ein: Allen Beteuerungen zum Trotz, dass es "die großen Helden der Coronazeit" in den Krankenhäusern und Pflegestationen gehe, konnte einem der Abend doch "wie ein groß angelegter Versuch vorkommen, die enorme Wichtigkeit von Stars unter Beweis zu stellen. ... Leider gab es abgesehen von solchen Allgemeinplätzen wie 'Wenn wir alle zusammenhalten, schaffen wir das!' oder 'Wir müssen unbedingt unsere Gesundheitssysteme stärken!' aber kaum Forderungen oder Vorschläge, wie man sich nach der Krise zum Beispiel besser gegen Virenangriffe wappnen könnte. Oder wie systemrelevante Berufe angemessen zu entlohnen seien."







Reinhard J. Brembeck freut sich in der SZ, dass im Zuge von Online-Konzerten nun auch der Komponist Hans Winterberg wiederentdeckt wird. Dessen Musik "verlässt nie die Grenzen der Tonalität. Das macht Winterberg zu einem Antagonisten der Avantgardisten wie Pierre Boulez oder Karlheinz Stockhausen. Früher wurden solche alternativen Ansätze nur von Wertkonservativen geschätzt. Mittlerweile aber ist auch in musikalisch aufgeschlosseneren Kreisen eine Sensibilität aufgekommen für die Qualitäten eines solchen Komponierens."



Besprochen werden Shabazz Palaces' "The Don of Diamond Dreams" (Pitchfork) und das neue Album von Fiona Apple, aus dem FAZ-Kritikerin Julia Bähr besonders "For Her" empfiehlt: "Avantgardistisch, jawohl, ein bisschen, und scharfkantig und trotzdem betörend."