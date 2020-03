Das Prinzip "im Zweifel für den Angeklagten" gilt nicht für die #. Auch derbekommt jetzt Ärger, weil er - wie Hachette in den USA - die Memoiren vonveröffentlichen will, dem von seiner Tochter seit Jahren sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Hachette hat nach Protesten der eigenen Mitarbeiter beschlossen,. Auch eine Reihe von Rowohlt-AutorInnen, darunter Till Raether, Margarete Stokowski, Kathrin Passig, Sebastian Janata, Giulia Becker, Nis-Momme Stockmann, Lena Gorelik und Sascha Lobo, wenden sich gegen die Veröffentlichung und begründen ihren Protest in einem offenen Brief: "Wir sind enttäuscht über die Entscheidung des Rowohlt Verlags, die Autobiografie von Woody Allen zu veröffentlichen. Wir haben keinen Grund, an den Aussagen von Woody Allens Tochter Dylan Farrow." Veröffentlicht ist der Brief in dem Blog Mehr in derIm fragt eine entgeisterte, ehemalige Leiterin des englischen PEN in Britannien und Redakteurin von, ob die protestierenden Mitarbeiter von Hachette wirklich nicht begreifen, wie sehr dieser Schusslosgehen kann und erinnert an eine - bisher auch von Linken akzeptierte - Selbstverständlichkeit: ein Mensch, bis er von einem Gericht verurteilt wurde. "Es wurde schon oft wiederholt: die Vorwürfe gegen Woody Allen wurden, doch er wurde nie angeklagt. Dylan und Ronan beschuldigen Woody Allen, aber er wurde nie für schuldig befunden. Es wurde nichts bewiesen. Es gibt in der Tat keinen akzeptablen Grund, Woody Allens Buch nicht zu veröffentlichen. Die Mitarbeiter von Hachette, die protestierten, verhielten sich nicht wie Verleger, sondern. Ich schaue mir Woody-Allen-Filme seit meiner Kindheit an und würde sein Buch gerne lesen. Ich würde sein Buch sogar lesen wollen, wenn er für schuldig befunden würde, denn ich interessiere mich für den Mann, seine Arbeit und sein Leben. Ichoder das Strafregister von Schriftstellern, bevor ich sie lese. ... Ich habe immer Angst, wenn, wie klein und gut belesen er auch sein mag,, ohne Verfahren und ohne Rechtsmittel Macht ausübt. Das macht mir viel mehr Angst als die Aussicht, dass Woody Allens Autobiografie in die Buchläden kommt."Auchfindet die Entscheidung des Hachette Verlags gefährlich, berichtet Edward Helmore im: "'Mir ist dabei', schrieb der Horrorschriftsteller auf Twitter. 'Nicht wegen Allen, er ist mir schnuppe. Aber mich ängstigt die Frage, wergemacht wird.'" Und in einem zweiten Tweet: "Wenn Sie glauben, Allen sei ein Pädophiler, dann kaufen Sie einfach sein Buch nicht. Gehen Sie nicht in seine Filme. Gehen Sie nicht ins Carlyle, um ihn Jazz spielen zu hören. Wählen Sie mit Ihrer Brieftasche ... So machen wir das in Amerika.""Die Entscheidung von Hachette sendet ein", warnt in derDavid Steinitz: "an Missbrauchsopfer, weil den Verlag der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs nicht gestört zu haben schien, solange in Aussicht stand, dass manverdienen kann - und sich niemand beschwert hat. Und an Autoren, weil der Verlag sie nicht aufgrund von Fakten und Beweisen, sondern vonfallen lässt."Julia Prosinger und Esther Kogelboom sprechen immit der Autorin, die in dem Buch "Periode ist politisch" das "Tabu" thematisiert. Man sollte nicht gleich verurteilen, wiemit dem Thema umgehen, meint sie unter anderem: "Ingibt es eine alte Tradition: Chaupadi. Dabei werden Menstruierende vom Rest der Gesellschaft räumlich getrennt, sie gelten als, bekommen ihr eigenes Geschirr. Gleichzeitig wird die Menarche, also die erste Regel eines Mädchens, gefeiert. Das wird oft gerade von westlichen Medien negativ dargestellt. Für die Menschen steht dahinter aber der Gedanke, dassund ausruhen können."Gareth Joswig unterhält sich in dermit dem Kriminalbeamten, der schon in der DDR Polizist war und seit den siebziger Jahren mitdort konfrontiert war. Der Parteiapparat nahm das zwar irgendwann zur Kenntnis, erzählt er, aber gabdie Schuld. Zu sagen, "dass es, Neonazis in der DDR eben doch gab - das war, niemand wollte das damals hören.von oben war die Folge. Mein Chef schrieb auf ein Traktat von mir: Warum liebt der Genosse Wagner die Partei nicht? Auch die Stasi ermittelte zeitweise gegen mich - ich sollte eingesperrt werden wegen Geheimnisverrat. Ich musste danach meine Analysen verklausulieren und konntereden." Wagner hat nach dem Mauerfall die Organisation "Exit" gegründet, die Neonazis den Ausstieg erleichtern soll.