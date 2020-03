Kein Karneval inund auch sonst ist die Stadt in melancholische Untergangsstimmung getaucht, wie die Schriftstellerin in einem traurigen Liebesbrief in der schreibt , auch wenn sie "schon zu lange in Italien lebt, als dass ich von alter Bausubstanz umgeworfen würde. ... Auch das Wort, wie alles in Venedig,hin und her, einmal rasch und oberflächlich zu Tränen rührend, dann an unbeleuchteten Palazzi vorbei sich in einem dunklen Kanal verlierend. Für das, was man dort sieht, fehlen die Worte,, man weiß es nicht mehr, man spürt nur, dass es an etwas erinnert, an eine Realität, in der wir selbst auch nicht so sind, wie wir meinen." Immerhin kann sie "von Glück sagen, dass in den drei Wochen, während deren ich in Venedig war, keines derin den Canal Grande einfuhr. Es hätte mich in der Vorstellung bestärkt, dass man Venedigwill, und ich hätte dann, dem Beispiel meiner Mutter folgend,." (Aber selbst ohne Corona fahren die Bettenburgen nicht durch den Canal Grande.)Bei einer offenbar recht wirren Lesung in Dresden ging esweniger um sein neues Buch, als vor allem um die Geißelung des gesellschaftlichen Klimas, das ihn mittlerweile an dieerinnere, berichtet Stefan Locke in der. Die "Realitäten in diesem Land werden immer schlimmer", sagt Tellkamp, und "um das zu illustrieren, griff er zu Mitteln, die ihn in ihrer Schlichtheit selbst entlarven: Er stellte vor der Lesung ein T-Shirt mit dem Logo der aufgehenden Sonne, auf dem die Buchstaben FDJ durch CDU ersetzt waren, auf die Bühne,und flehte: 'Lieber Kritiker, bitte, ich will in der Mitte der Zivilgesellschaft sein und es ganz bestimmt nicht wieder tun!' Danach stand er auf und erklärte mit Blick auf das veränderte Logo: 'Vorwärts und nicht vergessen/Womit du uns lange gequält/In Thüringen warst du vermessen/Und hast SED gewählt.'"Weitere Artikel: Eva Erdmann überbrückt die ausgefallene Leipziger Buchmesse mit einer erneuten Lektüre von' "Die Pest" im. Für diehat Rainer Schmidt mitüber den dritten Band seiner "Trainspotting"-Trilogie geplaudert . Der bringt einen Vorabdruck ausBand "Und wie wir hassen!". Tilman Spreckelsen berichtet in dervonFrankfurter Poetikvorlesung.Besprochen werden unter anderem"Die Bagage" ( Standard ),"Die rechtschaffenen Mörder" ( Zeit ),Comeback-Krimi "Verdammte Liebe Amsterdam" ( Tagesspiegel ),"Hippocampus" ( Tagesspiegel ),"Schlachthof und Ordnung" ( NZZ ),Hausbesetzerroman "Damnificados" ( Freitag ),Poetikvorlesung "Ins Erzählen flüchten" ( SZ ), die Neuauflage des nun vonmoderierten Literarischen Quartetts im ZDF ( taz Dlf Kultur , mehr dazu bereits hier ) und der Abschluss vonTudor-Trilogie ().In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Alexander Košenina über"Die Pest. Eine Fantasie""Gräßlich preisen Gottes KraftPestilenzen würgende Seuchen,Die mit der grausen Brüderschaft..."