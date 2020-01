Brittens "Midsummer Night's Dream" an der Deutschen Oper. Foto: Bettina Stöß

Nachdemund in der vorigen Woch e überraschend das Ende ihrer Intendanz angekündigt haben, sieht Sandra Luzina imnun Anzeichen, dass zumindest Sasha Waltz bleiben könnte, die eigentlich einen Ballett-erfahrenen Partner an ihrer Seite haben wollte, aber Öhmans "" ziemlich getroffen scheint, wie Luzina über die Pressekonferenz schreibt: "'Diese Entscheidung habe ich allein getroffen, ohne dass jemand anderes daran beteiligt war', betonte Öhman. Ein Satz, der es in sich hat. Diewar allen anwesenden Journalisten anzumerken. Damit übernimmt Öhman die Verantwortung. 'Der Abschied von Johannes Öhman kam unerwartet', sagt Sasha Waltz Während Öhman ziemlich, war Sasha Waltzanzumerken." In der betont Michaela Schlagenwerth dagegen, wiesei, die sich schließlich bereits auf die Suche nach Nachfolgern begeben habe: "Sie wird über, die eine Verhandlung mit neuen Kandidaten unmöglich macht, nicht erfreut sein. Ob Sasha Waltz die Weichen noch umstellen kann? Ob das dem Staatsballett zu wünschen ist?"An der Deutschen Oper hatmit seiner Inszenierung von"A Midsummer Night's Dream" die Kritiker ein wenig enttäuscht. In der bedauert Judith von Sternburg das viele "kalte Grau", in derhadert Clemens Haustein mit der "kühlen, seltsamen Eleganz". Im findet Ulrich Amling auch keinen Gefallen an der Musik unter: "So ist die gesamte Partitur gestaltet, als Wechselbad ausvon Schlagwerk, Trompete und Cembalo. Donald Runnicles entscheidet sich konsequent gegen diesen zwittrigen Wesenszug von 'A Midsummer Night's Dream', gegen die quecksilbrige Natur, wie sie Puck verkörpert. Selbst in Huffmans traumferner Regie darf wenigstens der Akrobat und Schauspieler Jami Reid-Quarrell durch die Luft gehen und schwebende Purzelbäume schlagen, die tatsächlich für Sekunden Puckzauber versprühen. Donald Runnicles' vollmundige Klangmischung dagegen wirkt." Weiteres in Berliner Zeitung und NMZ Besprochen werden das Konversationsstück "Die Wahrheiten" vonundin Stuttgart ( SZ ),"Frühlingsstürme" an der Komischen Oper (die Welt -Kritiker Manuel Brug als "Operettenopium" im "" zu schätzen weiß, taz ),"Manon Lescaut" am Staatstheater Mainz am Staatstheater Mainz ( FR ), die Münchner Premieren von"Der starke Stamm"und"Im Dickicht der Städte" an den Kammerspielen ().