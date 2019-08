Der vor achtzig Jahren geschlossenewerde bis heute in der Geschichtsschreibung unterschätzt und löse ein eigenartiges Unbehagen aus, schreibt die Historikerin (und Autorin zum Thema)in der, als sehe man den Krieg lieber als die Konfrontation zwischen Nazis und Kommunisten, die dem Pakt folgte: Aber "der Hitler-Stalin-Paktdes europäischen Kriegsgeschehens. Denn das 'Dritte Reich' besetzte Frankreich, die Benelux-Staaten und Teile Skandinaviens im Frühjahr 1940 während und aufgrund des Bündnisses mit Moskau. Die sogenannten Blitzkriege und der aus ihnen hervorgehende Mythos von der deutschen Unbesiegbarkeit wären ohne den Pakt, der einen Zweifrontenkrieg verhinderte,."Rudolf Hermann erinnert in diesem Kontext an die, mit der die baltischen Länder am 23. August 1989 - also lange vor dem Mauerfall - an den Pakt erinnerten.Frank Herold macht imklar, dass sich die Zeitgenossen dernoch nicht einmal beewusst waren: "Was zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Kremls und der Berliner Schaltzentralen niemand weiß: Dies ist nicht bloß ein Nichtangriffspakt zwischen zwei Staaten, wie es ihn zu diesem Zeitpunkt einige in Europa gibt. Das ist nur der offizielle Teil. In einementhält der Hitler-Stalin-Pakt faktisch die Verabredung zurund dersowie zur Teilung Osteuropas in geopolitische Interessensphären."Der Hitler-Stalin-Pakt war nicht die erste Manifestation- und nicht die letzte, schreibt Richard herzinger in der: "Die Furcht, man könne Moskau provozieren, führte die Bundesregierung etwa dazu, 2008 die von den USA gewünschte Aufnahme Georgiens und der Ukraine in das Militärische Aktionsprogramm der Nato zu torpedieren. Der Kreml beantwortete diesesmit der, mit der Krim-Annexion 2014 und dem verdeckten Einmarsch in die Ostukraine im selben Jahr."