In der erinnert Felix Lee daran, dass dieweitergehen. In Europa gibt es kaum Unterstützung, obwohl China sich laut Vertrag mit den Briten eigentlich 50 Jahre lang in Hongkong nicht einmischen darf. "Bundeskanzlerin Angela Merkel wird Anfang September nach Peking reisen. Das Mindeste, was man von ihr erwarten kann: dass sie von Peking explizit dieeinfordert. Dass sie nicht nur vage 'alle Beteiligte zur Deeskalation' aufruft, wie sich ihr Außenminister von der SPD maximal zutraut, sondern dieauch konkret benennt. Und: Merkel sollte konkret überlegen, den Chinesen bestimmte deutsche Zukunftstechnologien aus dem Bereich 4.0. vorzuenthalten, die China für seinen weiteren Aufstieg gerne hätte. Mit China muss man hart verhandeln. Das tun die Chinesen umgekehrt auch."Auch die, die der Vertrag den Bürgern von Hongkong zusagt, wird von der chinesischen Regierung nicht respektiert, berichtet Matthias Müller in der. Laut dem Medienwissenschaftler Fu Kingwa, so Müller, "kauft seit dem neuen Jahrtausend eine zunehmende Zahl anHongkongs Medienhäuser auf. Dagegen sind immer weniger finanzkräftige Hongkonger und Medienmogule aus der Region bereit, sich zu engagieren; das Geschäftsmodell rechnet sich kaum noch. Festlandchinesen schreckt dieser Umstand jedoch nicht ab." Sie haben "kein Interesse daran, China und die Kommunistische Partei kritisch zu hinterfragen. Stattdessen dienen sie sich Peking an, um dadurch ihrevoranzutreiben."Im Interview mit demgeißelt der Journalist und Chinaforscher Benjamin Haas europäische Unternehmen, aber ganz besondersfür den Bau von Fabriken in Xinjiang, obwohl die chinesische Regierung dort mit allen Mitteln dieunterdrückt: "Siemens hat ausgedehnte Geschäftsbeziehungen nach Xinjiang, von denen die besorgniserregendste dasmit der China Electronics Technology Group ist. Das ist ein Militärlieferant, der eineentwickelt hat, die in der Region genutzt wird. Menschen sind in Lager geschickt worden, auf der Basis von mit dieser App gesammelten Daten, sagt Human Rights Watch."Außerdem: In derhält Frido Mann diefür stark genug, Donald Trump zu überleben.