Nach den letzten Tagen. Ein Spätabend. © Matthias Horn. Ruhrtriennale 2019

"So radikal, sound explizitwar Marthaler noch nie", jubelt Daniele Muscionico in derüberRuhrtriennalen- Eröffnungsstück "Nach den letzten Tagen. Ein Spätabend", für das der Regisseur antisemitische undeuropäischer Politiker wie Gauland oder Orban in einen Dialog mit Kompositionen von im Nationalsozialismus ermordeten odersetzt: "Wie so oft bei einer Inszenierung Marthalers ist dessen Sprache nicht das Wort, sondern der Klang. Wenn er am EndeKomposition über Auschwitz mit seinen eigenen Figuren der ermordeten Komponisten verbindet und sie in den leeren Rängen verteilt, wird aus der Synthese zwischen dem Bild des Leidens und Nonos Geräusch gewordenem Leiden ein Drittes - große Kunst."Gerhard Preußler gerät der Abend indes zu "disparat".Im Interview mit Michaela Schlagenwerth (, der in der Akademie der Künste, die Tanz-Ausstellung "Was der Körper erinnert. Zur Aktualität des Tanzerbes" als Programmleiter verantwortet, die Bedeutung von: "Tanz hat ein unglaublich innovatives Potenzial, was grundsätzliche Fragen zum Umgang mit Geschichte betrifft. Die Tänze vonetwa oder vonsind nicht mehr eins zu eins aufführbar. Die Auseinandersetzung mit dem Erbe, die wir in unserem Programm zeigen, sind Aneignungsprozesse, in denen immer auch die sozialen Veränderungshintergründe mit thematisiert und sichtbar werden. Wir sehen gleichzeitig unterschiedliche Entwürfe davon, wie man mit Geschichte umgehen kann. Vergangenheit ist nicht statisch. Aber das, das In-Stein-Meißeln von Vergangenheit, wie exemplarisch mit der Schlossfassade, versucht, Vergangenheit statisch zu definieren."Weiteres: Der Fall um die auch in zweiter Instanz rehabilitierte, gekündigte Intendantinerscheint zunehmend unappetitlicher, meldet Sandra Luzina im, eine "" gegen Binder vermutend. Auch die Journalistin Nicole Bolz erzählt in dervon einem Geheimtreffen zwischen Stadtdirektor Johannes Slawig, dem Kulturdezernenten Matthias Nocke, dem damaligen Geschäftsführer Dirk Hesse, einer Arbeitsrechtlerin, dem damaligen Prokuristen Christoph Fries, einer Mediatorin und dem Bausch-Sohn und Vorsitzenden der Bausch Foundation, Salomon Bausch. In der beschwört Philipp Meier die Faszination des japanischen. Ganz beseelt berichtet Jens Nordalm in dervon den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik , bei denen ihn vor allem"Ottone" und "Triumph" in den Bann geschlagen haben. In derporträtiert Dorion Weickmann den Münchner Tänzer, der nun von der Dresdner Semperoper zur Staatsoper von Jekaterinburg wechseln wird. In derzeigt sich Jens Bisky ganz begeistert von"Reichstags-Reenactment" beim Kunstfest Weimar, für das der Regisseur diedes Jahres 1919 wiederaufführte.Besprochen wird' Perfomance "A Family Outing - 20 Years on" - beim Kampnagel-Sommerfestival ( taz ) und drei gesellschaftspolitische Stücke von Latifa Laabissi, Nora Chipaumire und Oona Doherty beim Tanz im August im Berliner HAU ( taz ).