8chan-Gründer Frederick Brennan. Videostill aus einem kurzen Interview





In der porträtiert Kevin Roose, den Gründer des Message-Boards, das er 2015 an den Army-Veteranen Jim Watkins verkaufte. Hier veröffentlichte derPatrick Crusius, sein Manifest, bevor er in einem Supermarkt zwanzig Menschen abknallte. "In den letzten Monaten ist 8chan zu einer Anlaufstelle fürgeworden. Mindestens drei Massenerschießungen in diesem Jahr - darunter die Moschee-Morde in Christchurch, Neuseeland, und die Synagogen-Schießerei in Poway, Kalifornien - wurden im Voraus auf der Website angekündigt, oft begleitet von rassistischen Schriften, die im Internet viral zu werden scheinen. Brennan startete das Online-Messageboard als Utopie der freien Meinungsäußerung. Aber jetzt ist 8chan als etwas anderes bekannt: einund eine Rekrutierungsplattform für gewalttätige weiße Nationalisten. ... Brennan, der seit letztem Jahr nicht mehr mit dem jetzigen Eigentümer der Webseite zusammenarbeitet, forderte jetzt, dass siewird, bevor sie zu weiterer Gewalt führt. 'Schalten Sie die Website ab', sagt er im Interview. 'Sie nützt der Welt nichts. Sie ist ein komplettes Negativ für alle, außer für die Nutzer, die dort sind. Und weißt du was? Sie ist auch für sie ein Negativ. Sie merken es nur nicht.'"Das Massaker des 21-jährigen Crusius war klar durch die rechtsextreme identitäre Idee des "" motiviert, schreibt Bernd Pickert in der, der das vierseitige Manifest des Mörders gelesen hat: "Er habe, schreibt C., die Hispanic-Community gar nicht im Visier gehabt, bevor er 'Der große Austausch' gelesen habe, jenes 2011 erschienene Pamphlet des französischen Philosophen, das für Europa und Nordamerika einen Bevölkerungsaustausch prognostiziert, der zum Untergang der Weißen führen werde. In Deutschland wurde der Band im Verlag des völkisch-neurechten Vordenkers Götz Kubitschek veröffentlicht - es kann sicher als einer der wichtigsten Texte aus dem Gründungsfundus der rechten Identitären Bewegung gelten."Die Idee des "Bevölkerungsaustauschs" schafft zugleich die Verbindungslinie zwischen den, die Terror ablehnen, deren "Zustimmung zu den apokalyptisch-warnenden Diskursen" es aber erst möglich mache, dass sich Täter wie C. radikalisieren, so Pickert in seinem Kommentar zu dem Terrorakt.Im sieht Jeff Sparrow das ähnlich: "Wir müssen, eine Ideologie der Gewalt, die sich auf die Vernichtung von Gegnern konzentriert, vomeines Trump, der Fox News und Pauline Hansons unterscheiden. Aber wir müssen auch erkennen, dass die- durch Populisten und andere - die Arbeit der Faschisten erleichtert. Wenn Andrew Bolt zum Beispiel sagt, dass 'die Einwanderung zur Kolonisation wird', dann sind seine Thesen über den Anteil der Muslime in Lakemba und die Zahl der Juden in North Caulfield kein Aufruf, Einwanderer zu töten. Bolt ist kein Faschist, aber seine Arbeit trägt dazu bei, die ''-, die mit allen aktuellen faschistischen Terroristen verbunden ist, zu popularisieren und bietet einen Kontext, in dem Gewalt gegen vermeintliche 'Kolonisatoren' notwendig erscheinen kann."Dies ist das dritte-Massaker innerhalb von Monaten, schreibt Robert Evans in einem sehr instruktiven Artikel für. 8chan ist ein Forum, auf dem sichtummeln und eine gewisse Geheimsprache pflegen. Patrick Crusius bekennt sich in seinem Manifest zu dem. Von dieser Tat hatte sich bereits ein Täter inspirieren lassen, der im April eine Synagoge in Kalifornien attackiert hatte. Die Forumsmitglieder auf 8chan fachsimpeln über "" der einzelnen Mörder: "Was wir hier sehen, bezeugt die einzige wirkliche Neuerung die 8chan für den globalen Terrorismus brachte: die. Dies bezeugen nicht nur die Bezüge zu den 'Body counts', sondern die ganze Art und Weise, in der das Christchurch-Massaker ausgeführt wurde. Brenton Tarrant hat seine Tat mit einem Helm gefilmt, was sie genau wie einaussehen ließ. Das war eine bewusste Wahl."Der Protest derist nichts anderes als das verzweifelte Aufbegehren gegen eine drohende Gleichschaltung, schreibt Felix Lee in der. Anders als ihre Elterngeneration profitierten sie nicht einmal mehr wirtschaftlich von Festlandchina, "sondern im Gegenteil: Sie leiden unter demin ihre Stadt, den exorbitant gestiegenen Immobilienpreisen und den teuren Geschäften und Restaurants, die allesamt auf die kaufkräftigen Touristen aus der Volksrepublik ausgerichtet sind."