Der "Direct Cinema"-Auteur und Konzertfilme-Macherist im Alter von 94 Jahren gestorben. Pennebaker "führte die Handkamera als stilprägendes filmisches Mittel ein, die es ihm erlaubte, sichzu machen", erklärt Harry Nutt in der. Kaum jemand in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den er nicht vor der Linse hatte: Angefangen von Kennedy über zahlreiche Pop- und Rocklegenden bis zu, dessen Aufnahmen der Junge Deutschen Film später begierig aufgriff, woran Willi Winkler in der erinnert : "Wild zoomt die Kamera ins Publikum, schaukelt über Tische und in die Gesichter, aber das ist kein Dokumentarfilm, sondern hier macht jemand Politik, in diesem Fall gegen Strauß. Er sei entschlossen gewesen,, behauptete D. A. Pennebaker später, doch es wollte ihm nicht recht gelingen. 'Aber die schlechten Bilder nehmen Sie raus?', fragt Strauß seinen Begleiter im Film, aber natürlich benutzt sie Pennebaker, er braucht sie genauso wie die feierlichen."Daniel Kothenschulte weist in derdarauf hin, "dass Pennebakerwar, sondern selbst ein Künstler von hohen Gnaden", wie "seine Anfänge im Experimentalfilm zeigen. Schon sein Erstling 'Daybreak Express' (1958) ist ein früher Farbfilm zu Musik von- und bewahrt, in rasanten Hell-Dunkel-Blitzen, die Erinnerung an die bald darauf abgerissene New Yorker U-Bahn-Station an der Third Avenue."Und Bert Rebhandl sieht in dem Verstorbenen im-Nachruf auch als Pionier für die Medienwelt der Gegenwart: "Im Rückblick wird das 'direkte Kino' von D.A. Pennebaker wohl auch auf die zunehmenden Formen von 'embeddedness' hin neu zu betrachten sein. Mit den manchmal prekären Übergängenführte er das dokumentarische Kino bis nahe an die radikal abgedichteten Mediengegenwarten von heute."Weiteres: Verena Lueken ( FAZ ) und David Steinitz ( SZ ) berichten, dassim Römischen Nationalmuseum wohl in Anspielung auf den #MeToo-Skandal um ihn Gabriele Tintis Gedicht "Der Boxer" gelesen hat, in dem es unter anderem heißt: "Alles, was ich fühle, ist Schmerz. Ich habe das Land erschüttert, die Arenen vibrieren lassen, meine Gegner zerrissen."Besprochen werden' Buch "Filmgeschichte als Kinogeschichte" ( Filmdienst ), der Anthologiefilm "Berlin, I Love You", dessenein verärgerter Hanns-Georg Rodek in der-Produktion "Photograph" ( Presse ), die Verfilmung vonKrimi "Leberkäsjunkie" ( SZ ), die neue Staffel der Serie "Blochin" mit Berliner Zeitung ), die Copserie "City on a Hill" mit Freitag ) und neue Heimmedienveröffentlichungen, darunter"Orlacs Hände" von 1924 ( SZ ).