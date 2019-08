Die amerikanischen Medien verarbeiten noch den Schock vonSehr viel retweetet wird ein Artikel John Temples, der im Jahr 1999 für dieüber das Massaker vonberichtete und damals noch hoffte, es könne etwas in Amerika verändern: "Heute bin ich nicht mehr Journalist. Wann immer ein solches Massaker stattfindet, habe ich keine Lust mehr, die Geschichten zu lesen oder die Bilder zu sehen. Es gibt ein, und ich habe das Gefühl, dass sie immer den selben Bogen schlägt und am selben Ende angelangt. Journalisten erzählen, wie es war, das Massaker zu überleben. Dann erzählen sie rührende Geschichten über die Leben der Opfer, erklären, wo und wie die Waffen gekauft wurden, bringen Porträts des Killers oder der Killer und schreiben über die Kämpfe der Verletzten. Und dann ist wieder Alltag - bis zum."Es gibt viel mehr Ähnlichkeiten zwischen Dschihadisten und White-Supremacy-Terroristen als man denkt, schreibt in der, der sich als früherer FBI-Agent jahrelang mit dem radikalen Islamismus befasste: "Die verstörendste von allen liegt darin, dass beide Gruppen überverfügen, wo sie kämpfen lernen. Dschihadis hatten Afghanistan in den Achtzigern, den Balkan in den Neunzigern und Syrien heute. White supremacists haben den Krieg in der, in dem sie auf beiden Seiten kämpfen. Dr. Kacper Rekawek, Spezialist für das Thema, schätzt, dass 17.000 Menschen aus fünfzig Ländern, inklusive der Vereingten Staaten und ihrer Verbündeten in die Ukraine gereist sind, um dort zu kämpfen... Der Attentäter von Christchurch brüstete sich in seinem Manifest, dass er in die Ukraine gereist sei."Auf den neuen rechtsextremistischen Terror der "" sind die amerikanischen Behörden gar nicht vorbereitet, berichtet Markus Reuter beinach dem Attentat von El Paso: "Auch die US-Bundespolizei FBI steht in der Kritik, keine Kategorie für die 'White Supremacy'-Extremisten zu haben. Bislang teilt das FBI die Bedrohungen des inländischen Terrorismus in vier Hauptkategorien ein: rassistisch motivierter gewalttätiger Extremismus, Anti-Regierungs-/Anti-Autoritäts-Extremismus, Tierrechts- und Umweltextremismus sowie Abtreibungsextremismus. Im Frühling dieses Jahres warnte die Behörde laut in einem Bulletin erstmals vor einemgetriebenen Extremismus. Der Bericht erwähnt aber nicht ausdrücklich, dass die meisten Täter aus diesem Feld Rassisten und Anhänger einer weißen Vorherrschaft sind."Bei demstellt sich unterdessen heraus, dass es noch ganz andere Niederungen des menschlichen Geistes gibt: "Vor seinem Mord an neun Menschen am frühen Sonntag in Dayton, Ohio, war Connor Betts tief in die frauenfeindliche, von Männern dominierte extreme ''- oder ''-Metal-Musikszene verwickelt", berichtet Daniel Newhauser bei. Sie hat eine regionale Anhängerschaft im Mittleren Westen und ist bekannt für sexuell gewalttätige, todbesessene Texte und entmenschlichende Bilder von Frauen."Im Interview mitmacht der amerikanische Ökonomfür den wachsendenin den USA neben Identitätsdenken und Donald Trump auch dieim Land verantwortlich: "Die Globalisierung und der technologische Fortschritt bevorzugen prinzipiell Menschen mit hoher Qualifizierung. Die Folge ist ein verstärkter Kampf um denin der Gesellschaft. Menschen mit einer guten Bildung und Ausbildung können diesen Kampf erfolgreichführen. Weniger Qualifizierte erkennen dagegen, dass sie in dieser Auseinandersetzung kaum Chancen haben. Deshalb suchen sie sich andere Ziele. Eines ist, eine nationale, eine ethnische oder auch soziale Zugehörigkeit zu definieren. ... Es geht um eine Verbesserung ihrer Lage, aber nicht unbedingt im materiellen Sinne. In dieser Hinsicht sehen sie, dass sie chancenlos sind. Wenn man sich aber auf diekonzentriert, kann man wiedergewinnen."Außerdem: Im Feuilleton der, wie Donald Trump "die einst mächtigenausgetrickst hat".