Es gibt eine, die den von Boris Johnsonsein für alle Mal stoppen könnte, und das istin einem ziemlich verrückt klingenden aber logischen Artikel in der: Sinn Fein stehen nämlich sieben Sitze imzu, die die Partei nicht einnimmt, weil sie nicht auf die Queen schwören will. Aber die Partei könnte die Sitze zusammen mit einer Anti-Brexit-Koalition in Nordirland neu zur Wahl stellen lassen. Sinn Fein würde die Sitze also nicht selbst einnehmen und dennoch triumphieren: "Sinn Fein hat keine Stimme in Westminster, das heißt, dass die gesamte Anti-Brexit-Mehrheit in Nordirland im House of Commons zum Schweigen verdammt ist. Und Sinn Fein hat sehr geringen Einfluss auf die Brexit-Politik in Dublin. Hier könnte die Partei in einemeine elektrisierende Wirkung auf den Lauf der irischen und britischen Gechichte entfalten und im gleichen Atemzug ihr Image einer Protestpartei in eines der Verantwrotung verwandeln."Inhaben sich die Rechtspopulisten radikalisiert - und wurden von den Wählern abgestraft. Man könnte paradoxerweise daraus schließen, dass die Rechten, weil sie die Wähler zu Abwehr mobilisieren. Nur leider geht diese Rechnung nicht auf, schreibt Thomas Steinfeld in der: "Denn die Volkspartei verlor, um beim Beispiel Dänemark zu bleiben, auch deswegen so viele Stimmen, weil die (heute regierenden) Sozialdemokratengeworden waren und also das innenpolitischeübernommen hatten."