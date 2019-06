2003 machteTagebuch "Eine Frau in Berlin" Furore, in dem eine Berliner Journalistin von derdurch die Rote Armee und vor allem von denberichteten, denen Frauen ausgesetzt war. Die Historikerinam Münchner Institut für Zeitgeschichte hat nun das Buch mit den Originalaufzeichnungen verglichen , und wie Maximilian Senfft in der informiert , sind sie, dass sie größtenteils nicht als authentisch gelten können: "Die reflexiven Passagen mit einem starken feministischen Akzent und Kritik an der Nazi-Männlichkeit hat Marta Hillers laut der Studie von Yuliya von Saal erst später für die Buchfassung ausgearbeitet. Einige Erlebnisse wurden. 'An diesen Stellen weichen Tagebuch und Buchfassung massiv voneinander ab, so zum Beispiel, wenn aus einem Zahnarztbesuch ein angstbesetzter Besuch beim Gynäkologen wird, um eine ungewollte Schwangerschaft auszuschließen.' Wer also ein authentisches Zeitdokument aus den Trümmern Berlins lesen will, muss zu Marta Hillers' handschriftlichen Aufzeichnungen greifen, nicht zum literarisierten Tagebuch der 'Anonyma'."In dererinnert Patrick Bahners daran, dass die Authentizität der Tagebücher schon früh angezweifelt wurde:-Journalist Jens Bisky hatteals Verfasserin und den Schriftstellerals Mitautor enthüllt , der unter dem Pseudonymden Bestseller "Götter, Gräber und Gelehrte". Für Bahners steht jetzt nicht nurblamiert da, der als Gutachter für den Eichborn Verlag, die Echtheit bestätitgt hatte, sondern auch eine andere Idee: "Am Ende des Krieges stehe 'auch die Niederlage der Männer als Geschlecht', mit der 'männerbeherrschten Naziwelt' stürze 'der Mythos ,Mann'': Warum wollte man unbedingt glauben, dass die Namenlose ihre Erfahrung schon auf diese allgemeine Formel gebracht hatte, als sie noch in der Gewalt der sowjetischen Männer war? Von dersprach eine Rezension - mit der Pointe, dass die Therapie gleichzeitig mit der Verletzung gewesen sein soll. So beglaubigte das Buch von 1959 im Jahre 2003 eine Phantasie von der heilenden,." (mehr zu den Blamagen hier hier und hier "Ich finde, dass es für unsere Gesellschaft gefährlich ist, wenn durch Mutmaßungenwerden", sagt-Enkelinim Interview mit Marc Felix Serrao im Bezug auf Biografie ihres Großvaters (Unser Resümee ). Als Held möchte sie ihren Großvater, dem sie nun ebenfalls eine Biografie widmet, dennoch nicht missverstanden wissen: "Man muss wissen, dass mein Großvater andere Menschen gerne aus der Reserve gelockt hat. Meine Großmutter hat dafür den Begriffbenutzt. Für Historiker macht es das nicht einfach. Wenn Sie einzelne Sätze aus dem Kontext herauslösen oder Ironie nicht kenntlich machen, kann mein Großvater plötzlich wie ein Hardliner erscheinen. Auch dieser George-Sprech, den er ab und zu zeigt, dieses schwärmerische Pathos, dieserwirken heute sehr fremd."