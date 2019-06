Die Bezogenheit der Körper: Carlos Reygadas' "Nuestro Tiempo"

Annäherung an den Ersten Weltkrieg: Peter Jacksons "They Shall Not Grow Old"

gehört zu den Metaphysikern des Körper-Kinos, was auch sein neuer Film "Nuestro Tiempo" über ein mexikanisches Stierzüchter-Paar, bei dem die Frau sich auf eine Affäre mit einem US-Amerikaner einlässt, wieder unter Beweis stellt. Reygadas zeige seine Figuren in "kosmischer Verbundenheit" , erklärt Silvia Bahl im, und wie in all seinen Film zeige sich diese "durch die Lebenskraft, den Eros und die. ... Kaum jemand versteht es wie Reygadas, mit so viel Intensität empfindsame Körper in ihrer Umgebung zu filmen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Raum und Akteure bei ihm nie ausschließlich in den Dienst einer Handlung gestellt werden, sondern stetsim Fokus steht." In der hat Johannes Bluth, "die komplexe, emotionale Bandbreite einer langjährigen Paarbeziehungin einem Film" erlebt. Imist Sebastian Markt fasziniert von Reygadas visuellem und. Fürhat sich Arno Raffeiner mit dem Regisseur, der hier gemeinsam mit seiner Ehefraudie Hauptrolle spielt, getroffen



Auf verhaltene Reaktionen stößt Peter Jackson mit seinem Dokumentarfilm "They Shall Not Grow Old" über den Ersten Weltkrieg, für den der Blockbuster-Regisseur historische Filmaufnahmen mit aufwändigen Mitteln eingefärbt, mit einer Tonspur versehen und in 3D-Optik konvertiert hat: "Die Szenen, in denen er die Gesichter von damals zum Sprechen bringt, haben etwas Indezentes", schreibt Andreas Kilb in der FAZ. "Sie rauben den Dokumenten jenen Schleier des Geheimnisses, durch den sie sich von bloßen Rekonstruktionen unterscheiden. Dabei liegt die Wahrheit auch ohne Zwang in den Bildern selbst." SZ-Kritikerin Martina Knoben staunt zwar gerne über die Wucht der Bilder, vermisst aber die historische Erkenntnis des Spektakels und beobachtet zudem einen paradoxen Effekt: "Die Annäherung an die Soldaten gelingt nur um einen hohen Preis - indem die Grenze zwischen Fiktion und Realität völlig verwischt wird. In den Zeiten von Deep Fakes ist das eine heikle Strategie. Die historischen Aufnahmen sehen zwar aus wie gestern gedreht, dabei aber vollkommen künstlich." Welt-Redakteur Sven Felix Kellerhoff ist derweil sehr zufrieden: Der Film "ist ziemlich gut gemacht und vermittelt Empathie mit den verehrten oder getöteten Männern, ohne voyeuristisch zu wirken."





Weitere Artikel: Eher etwas amüsiert kommentiert Tagesspiegel-Redakteur Andreas Busche gestern in der SZ verkündeten Großpläne für das: "Allzu ernst" solle man die Äußerungen nicht nehmen, dafür seien sie "einfach." Besprochen werden eine Neuauflage vonGesprächsband mit NZZ ),Diskurs-Komödien-Essayfilm "Das melancholische Mädchen" ( Standard Filmgazette , mehr dazu bereits hier und dort ), das Drama "Wo ist Kyra?" mitund FAZ ),"Ramen Shop" ( Standard ), der Animationsfilm "Pets 2" ( NZZ ),' am Samstag in Berlin gezeigter Dokumentarfilm "Ein Traum in Erdbeerfolie" über taz ), dieSerie "What/If" mitim Geschlechterrollentausch ( FR ) und"Neue Götter in der Maxvorstadt", der im Juli auf dem Filmfest München zu sehen sein wird (-Kritiker David Steinitz verspricht einen von Lemkes besten Filmen der letzten Jahre).