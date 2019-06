In der Financial Times erinnert sich Simon Kuper an seine Zeit in Oxford in den achtziger Jahren, als Boris Johnson, Michael Gove und Jeremy Hunt die großen Zampanos in jenem Debattierclub waren, der verlässlich die britischen Premierminister hervorbringt: "Die meisten Mitglieder der Union waren nicht besondern an politischen Linien interessiert. Jeder, der eine bestimmte Politik durchsetzen wollte, die sich auf das studentische Leben auswirkte, engagierte sich in der eigenständigen Oxford University Student Union oder im Common Room seines Colleges (JCR). Das zog meistens Labour-Anhänger an. Dave Miliband leitete das Wohnungskomitee, während Yvette Cooper, Eddie Balls und Ed Miliband JCR-Präsidenten waren. Die Union dagegen setzte auf Debattentalent und Ehrgeiz ohne Anliegen. Alle acht Wochen wählte die Union einen neue Vorsitzende, Sekretäre und Schatzmeister. Die Hacks, wie Studentenpolitiker genannt wurden, zogen durch die Colleges und organisierten sich Stimmen von den einfachen Studenten."



Aber was, wenn Boris Johnson gar nicht der Chauvinist, der Demagoge, der Populist wäre, zum dem ihn deutsche Kommentatoren einhellig stilisieren? In der taz ist Dominic Johnson von der Hochnäsigkeit und dem Schematismus genervt, mit dem deutsche Kommentatoren den britischen Tory-Politiker abqualifizieren: "Ein Trump am Ärmelkanal - der linksliberale Konsens, der die EU grundsätzlich für die Quelle alles Guten in Europa erklärt, hat sein Urteil längst gefällt, und da kann Johnson nichts machen. Man baut ein Zerrbild von ihm auf, und wenn er dem Klischee nicht entspricht, weil es nicht stimmt, nennt man ihn einen Opportunisten. Man muss Boris Johnson nicht für den bestmöglichen Premierminister Großbritanniens halten, um diese Art von Oberflächlichkeit und Vorurteil als Bankrotterklärung der europäischen Öffentlichkeit zu erkennen."



Ähnlich sieht das Jochen Buchsteiner in der FAZ: "Aus Sicht Brüssels und auch vieler Briten haben die politischen Entwicklungen und die unerfreulichen Verhandlungen illustriert, dass ein Abschied von der Europäischen Union in Tumult und Scheitern enden muss."



In der FAZ bemerkt Bülent Mumay, das sich Präsident Recep Tayyip Erdogan im Istanbuler Wahlkampf ungewohnt zurückhaltend gebärdet: "Früher hatte Erdogan getönt: 'Wer Istanbul verliert, verliert auch die Türkei', er hätte den Fortbestand des Staates mit den Kommunalwahlen verknüpft, vor der Neuwahl an diesem Sonntag dagegen erklärte er: 'Wir stehen vor der Wiederholung einer Bürgermeisterwahl in Istanbul. Es geht lediglich um den Bürgermeisterposten, um einen vordergründigen Wechsel also.' Auf Erdogans bislang veröffentlichtem offiziellen Programm findet sich keine einzige Wahlkampfkundgebung in Istanbul."