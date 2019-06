In Istanbul herrschte heute Nacht großer Jubel.von der konservativ-säkularen CHP hat die Bürgermeisterwahlen gegen Erdogans Parteifreund Binali Yildirim haushoch gewonnen, weil er die gesamte Opposition und die Kurden hinter sich einigen konnte. Auf stimmt das Ergebnis Hasan Gökkaya sehr hoffnungsfroh: "Die Türkei musste oft für Schlagzeilen herhalten, wenn es darum ging, die Demokratie im Land für tot zu erklären. Nun ist sie ein Beispiel dafür, dasssind wie viele denken. Fotos vom Wochenende zeigen leere Strände im Süden der Türkei, auch sind Menschen zu sehen, die in Reisebusse steigen. Sie sollen Istanbuler zeigen, die ihrenhaben, nur um an der Bürgermeisterwahl teilzunehmen."Jetzt rächt sich für Erdogan, dass er die Wahlen vom März annulieren ließ, schreibt auf: "Nach der Ankündigung der Neuwahl, die Lebensmittelpreise stiegen. Erdogan wollte mit allen Mitteln an seiner Macht festhalten, nicht seine Herrschaft und schon gar nicht die Millionenmetropole Istanbul teilen ... Weil Erdogan so viel aufs Spiel setzte, verlor er am Abend auch mehr als nur eine Stadt. Die AKP hat sich blamiert und kann nach dieser Niederlage nicht mehr umsteuern. Nach und nach wird, wie Imamoglu sagte, die Bevölkerung merken, dass sie sich im ganzen Land eine ähnliche Veränderung wie in Istanbul wünscht. Daher bezeichnet Imamoglu das Wahl-Ergebnis nicht als Sieg, sondern als den 'Anfang der Veränderung', die sich von Tag zu Tag ausbreiten wird."In erklärt Jérémie Berlioux das Ergebnis zu einerfür Erdogan. In der kommentiert Christiane Schlötzer mit Genugtuung: "Dies ist eine schallende Ohrfeige für alle, die nicht akzeptieren wollten, dass die größte Stadt des Landes mit ihrenvon einem Mann der Opposition verwaltet und kontrolliert wird."In der berichtet Christian Meier unterdes, dass die türkische Regierung sechs Jahre nach denAnklagen gegenangestrengt hat. Sie stehen jetzt wegen Verschwörung vor Gericht, die Beweise sind hanebüchen: "Diefür Demonstranten im Gezi-Park wird als Beweis der Finanzierung der Proteste gewertet. An einer Stelle in der Anklageschrift wird das Foto einer Karte präsentiert, die auf Kavalas Mobiltelefon gefunden wurde und die angeblich einendarstellt. Nachforschungen eines oppositionellen Nachrichtenportals ergaben, dass es sich um eine Karte aus einem Buch handelt, die diein der Türkei zeigt."Die britischen Medien stürzen sich auf den lautstarken Krach, denmit seiner Lebensgefährtin Carrie Symonds hatte und der solche Ausmaße annahm, dass Nachbarn die Polizei rufen mussten. Im versichert Matthew d'Ancona, dass es sich nicht um Klatsch handelt, sondern um eine politisch entscheidende Angelegenheit: "Johnsons wiederholte Beteuerung, dass die Leute, 'so was gar nicht wissen wollen', klingt hohl, denn - mehr als jeder andere britische Politiker unserer Zeit - hat er das öffentliche Leben zu einem Schaulaufen von Persönlichkeit gemacht, in demund persönliches Auftreten politische Inhalte und Substanz in den Schatten stellt. Darauf basiert seine Bewerbung für den Top Job:."-Korrespondentin Stefanie Bolzen hat sich allerdings informiert , dass der Zoff eher eine Bagatelle entsprang: "Symonds schreit Johnson an, weil er offenbargeschüttet hat. 'Dir ist alles egal, du bist so verwöhnt. Dich kümmert weder Geld noch sonst was! Raus hier! Verlass meine Wohnung!' Erneutes Scheppern."Außerdem arbeitet derweiter daran, Johnson eine Verbindung zunachzuweisen.