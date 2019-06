Wilhelm Freddie, Sex-Paralysappeal, 1936, Kunsten Museum of Modern Art

Während die Neue Gesellschaft für Bildende Kunst in Kreuzberg ihrmit der Rückblicks- Ausstellung "Arbeitsgruppe Kunst" feiert - für diehat sich Katrin Bettina Müller dort umgesehen , - setzt der im gleichen Jahr gegründete Neue Berliner Kunstverein ganz auf das "" von, in das sich Claudia Wahjudi für den gewagt hat, um sich dann plötzlich in den Köpfen des Mathematikers und Mördersund des Serienmörderswiederzufinden: "Haarmann ist eine klaustrophobische Zelle gewidmet, mit Liege, einem alten Fernsehapparat, den Bock zu einem Terrarium umgebaut hat, und einem Schachspiel aus getrocknetem Brot. Hier hockt ein Schauspieler, der mal Züge auf dem Schachbrett probiert, mal das alte Kopfkissen flickt. Kaczynskis Gedankenwelt soll ein Metallkäfig versinnbildlichen, der in Form eines dreidimensionalen Keils gleich am Eingang von der Decke hängt, gespickt mit Haken, Seilen und Haarteilen, diean die Wand werfen. Zu den Performancezeiten hockt Bock in dem Käfig und hackt wiein eine Schreibmaschine ein, während er Passagen aus Kaczynskis Manifest gegen die Industriegesellschaft zitiert. Angeseilt am Käfig hoch oben in der Luft führen dazu vier schwarz gekleidete Tänzer eine akrobatische Choreografie auf."Im-Interview mit Saskia Trebing spricht , Kurator der Ausstellung "Art & Porn", die derzeit im dänischen Aarhus Kunstmuseum zu sehen ist, über das Verhältnis von, Innovationen, die der Pornografie zu verdanken sind und den neuen: "Man kann sich heute nicht mehr genauso verhalten wie vor 50 Jahren, oder sogar vor 10 Jahren. Frauen liegen nicht mehr oben ohne am Strand. Auch Politiker würden sich heute nicht mehr in derselben Klarheit für dieaussprechen wie sie es damals getan haben - ohne Rücksicht auf mögliche Stimmenverluste."Weitere Artikel: Im feiert Nicola Kuhn den "Summer of Love" in der gleichnamigen Ausstellung im Berliner Palais Populaire, die ihr ganz subtil auch dieder Drogen-Trips vor Augen führt. Zumindest in der Kunst kehrt diemit Wucht zurück, wenn auch unter stellt imMichael Wurmitzer auf einem Streifzug durch Wiener Museen fest, der ihn unter anderem ins Kunsthaus Wien führt, woaktuell Gipsabgüsse von Müllsäcken als Anspielung auf die Verschmutzung der Ozeane zeigt. Auf kritisiert Laura Raicovich Museen, die zwar größentechnisch immer weiter expandieren, die aber Profil, Struktur und Aufarbeitung der Vergangenheit aus den Augen verlieren. Im hat sich Nadia Sayej mitüber ihr im Rahmen des New Yorker River to River Festivals gezeigtes Flüchtlingsboot unterhalten.Besprochen werden die Ausstellung "Hyper! A Journey into Art and Music" in den Deichtorhallen Hamburg ( Presse ), die Ausstellung "Kosmos. Von Picasso bis Léger" im Kunstmuseum Basel () und die Ausstellung ". Les arts lointains" im Pariser Musée du Quai Branly ().