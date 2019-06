Man solle es mit dennicht so übertreiben, hatbei einem Kongress gesagt. Michael Wuliger notiert diese Äußerung in dermit Staunen und Skepsis: "Zumal wenn diese Ratschläge gleich noch miteinhergehen. Sloterdijk mahnte auf Schloss Seggau nämlich auch '' an. Wenn behauptet werde, 30 Prozent der Deutschen seien judenfeindlich, habe dies den Charakter einer. Ich übersetze das so: Wenn die Juden ständig von Antisemitismus reden, dann wecken sie ihn erst, sind also selbst schuld."Vivienne Walt ist fürdurch viele europäische Länder gereist , um Klagen übernachzugehen: "Viele Juden in Europa sagen, dass es nicht die großen, sondern diesind, die beweisen, wie weit verbreitet dieses Problem ist. Der Antisemitsmus ist nach ihrer Beschreibung ins alltägliche Leben eingedrungen, das mache es komplizierter, das Problem anzugehen. 'Wenn es nicht gerade sehr ernst und man körperlich attackiert wird, gibt es eine Tendenz, nicht zur Polizei zu gehen', sagt Fredrik Sieradzki, Sprecher der jüdischen Gemeinde in Malmö."